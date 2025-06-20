İmamoğlu'ndan "etkin pişmanlık" açıklaması: İftiranameleri imzalayın, yükünü ben taşırım

Cumhuriyet Halk Partisi’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik yeni gözaltılar sonrasında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, arkadaşlarına seslenerek, gerekirse “iftiranameleri” düzmece olduğunu bilerek imzalamalarını söyledi ve “O imzaların yükünü tek başıma taşırım” dedi.

İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri’den yaptığı açıklamada, gözaltıların aile üyelerine kadar uzanmasını ve tanıkların baskıyla ifadeye zorlandığını belirterek, yargı sürecinin bir "kumpas" haline getirildiğini savundu.

“Savcılık makamı eliyle yürütülen bu kirli kumpasta; iş insanları, bürokratlarım, yol arkadaşlarım; baskı, tehdit ve şantajla iftiraya zorlanıyor” diyen İmamoğlu, “Hayatında adliye koridoruna uğramamış tertemiz insanlar, tarihimizin en sistematik ve en utanç verici yargı tacizine maruz bırakılıyor” dedi.

“Hiçbirinizin çocuğunun geleceği benim özgürlüğümden daha kıymetli değil”

İmamoğlu, açıklamasında dostlarına doğrudan hitap ederek, ailelerini ve çocuklarını korumaları çağrısında bulundu:

“Buradan dostlarıma sesleniyorum: Onurunuzu, haysiyetinizi, ailelerinizi ve evlatlarınızı koruyun. Gerekirse önünüze konulan o iftiranameleri düzmece olduğunu bilerek imzalayın. Hiçbirinizin çocuğunun geleceği benim özgürlüğümden daha kıymetsiz değil. Ben o imzaların yükünü tek başıma taşırım.”

İmamoğlu ayrıca, yargı sürecinin mafya yöntemleriyle yürütüldüğünü öne sürerek, “Yol arkadaşlarımı, selam verdiğimiz insanları en değerli kutsalları olan aileleriyle tehdit ediyorsunuz. Mafyanın bile kullanmayacağı yöntemlere başvuruyorsunuz!” dedi.

“Adalet değil, şantaj mekanizması”

İmamoğlu, adalet sisteminin bazı kişiler eliyle şantaj aracına dönüştürüldüğünü savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Devletin adalet eli bir şantaj aracına dönüştürülüyor: ‘Seni mahvedeceğiz. Aileni tutuklayacağız. Çoluğundan çocuğundan yıllarca ayrı bırakacağız. Gel, iftira at, kurtul!’ Bu cümleler o karanlık odalarda yankılanıyor. SEGBİS kayıtlarında, kamera görüntülerinde, tanıklıklarda duruyor. Bunları kimse bilmiyor sanmayın!”

Açıklamasında daha önceki uyarılarına da atıf yapan İmamoğlu, “15 Ocak 2025’te açıkça söyledim, tekrar ediyorum: Mert olun, cezamı onaylayın; ama masum arkadaşlarımı rahat bırakın!” dedi.

“Bu karanlık elbet bitecek”

İmamoğlu, son olarak şöyle dedi:

“Bu karanlık elbet bitecek. Yeniden aydınlığa ulaşacağız. O gün geldiğinde, sadece adalet değil, onur, şeref ve haysiyet kazanacak.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kısa süre önce yaptığı açıklamada, tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in avukatsız şekilde ifade vermeye zorlandığını ve “itirafçı” olmaya itildiğini açıklamıştı. Aynı soruşturma kapsamında bugün Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş de gözaltına alındı.

AA (Anadolu Ajansı)’na göre, İBB’ye yönelik soruşturmada tutuklanan 114 kişiden 24'ü etkin pişmanlık kapsamında ifade vererek tahliye edildi.

(EMK)