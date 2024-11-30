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Yayın Tarihi: 30 Kasım 2024 14:12
 ~ Son Güncelleme: 1 Aralık 2024 09:13
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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: "Halktan uzak kalınca iş böyle oluyor"

İmamoğlu, “Yaklaşık 415 kahraman belediye başkanımız, onların yarattığı ekonomik krizde yaraları hem sarmaya hem de açıkçası onların yarattığı bu ekonomik depresyonda insanlarımızı sağlıklı tutmaya gayret ediyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Etrafında birçok medya kuruluşuna ait kamera ve mikrofon var.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında düzenlenen "Belediye Başkanları Toplantısı"na verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı'nın sizlere yönelik açıklamaları olmuştu. 'Millete sunacakları hiçbir şeyleri yok. Ne gam ne tasa...' İş yapmamakla eleştirdi. Ne demek istersiniz?" sorusu üzerine İmamoğlu, "Derin ekonomik krize karşı" belediyelerin kent lokantaları, yurtlar, kreşler açtığını, milyonlarca öğrenciye burs verdiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İçeride yaklaşık 415 kahraman belediye başkanımız, onların yarattığı ekonomik krizde yaraları hem sarmaya hem de açıkçası onların yarattığı bu ekonomik depresyonda insanlarımızı sağlıklı tutmaya gayret ediyor. Bu sözlerini bize değil, gitsin bir emekliyle sokakta tartışmasını, bir öğrenciyle, üniversite öğrencisiyle konuşmasını ya da çocuğunu kreşe, okula yollayamayan anneyle tartışmasını öneririm. Halktan uzak kalınca iş böyle oluyor."

CHP'nin Belediye Başkanları Toplantısı’nın öğleden sonraki bölümünde Genel Başkan Özel, belediye başkanlarına hitap edecek. Toplantının ardından bir sonuç bildirgesi yayımlanacak.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
erdoğan imamoğlu İBB
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