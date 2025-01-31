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Yayın Tarihi: 31 Ocak 2025 09:40
 ~ Son Güncelleme: 31 Ocak 2025 13:18
3 dk Okuma

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Geçmişte olduğu gibi bu davanın da savcılığına soyunuyorsun

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki ayrı soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. İmamoğlu savcılıkta ifade verdiği sırada, adliye önünde destek için toplananlara polis biber gazıyla müdahale etti.

Ali Dinç

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Ali Dinç

Ali Dinç

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Geçmişte olduğu gibi bu davanın da savcılığına soyunuyorsun
Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) çağrısıyla binlerce kişi, İmamoğlu’na destek vermek amacıyla adliye önünde toplandı.

“Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret”, “tehdit”, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamaları yöneltilen İmamoğlu’nun ifade işlemleri yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İfade sonrası İmamoğlu’nun adliye önünde açıklama yapması planlanırken, otobüsünün alana girişine polis tarafından izin verilmedi. Bunun üzerine adliye önünde bekleyen CHP’liler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, barikata yüklenen yurttaşlara biber gazı ve kalkanlarla müdahale etti.

İmamoğlu: Yargı eliyle süreci dizayn etme çabası

İfadesi bittikten sonra adliye önünde toplanan konuşan İmamoğlu, yeniden sandık mesajı verdi. "16 milyonun temsilcisi böyle bir ifade vermemeliydi" diye İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bugünkü mesele adalet meselesidir. Bugünkü mesele geleceğimiz meseledir. Haksızlığa hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Esenyurt'ta başlayan ve Ahmet Özer hocamızın sabahın köründe derdest edilerek hapse atılması, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat kardeşimizin haksız yere tutuklanarak görevinden uzak uzaklaştırılması süreciyle beraber bu yargı eliyle süreci dizayn etme çabası devam etmektedir"

İmamoğlu: Sandık gelecek, bu iktidar gidecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "turbun büyüğü heybede" açıklamasına da değinen İmamoğlu, şunları sözledi:

"'Turbun büyüğü heybededir' demek, 'Ben soruşturma seviyesindeki bu dosyaların her sayfasını biliyorum' demek değil midir? Peki, sayın cumhurbaşkanının bu dosyalara bakabilme hakkı var mı? Hakkı yok. 'Ben bu davayı takip ediyorum. Turbun büyüğü heybede. Ben ne yapılacağını da biliyorum' diyorsun. Yani geçmişte olduğu gibi bu davanın da savcılığına soyunuyorsun. Biz aldatıldık diyenlerden usandık. Aldatıldık diyenlerle işimiz yok. Biz aldatılmayız. Sandık gelecek, bu iktidar gidecek."

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Mansur Yavaş: İktidara gelince Silivri'yi kapatalım

İmamoğlu'na destek için İstanbul Adliyesi'ne gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ifade sonrasında konuşma yaptı. Yavaş, "Türkiye'yi açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. İnsanlar serbestçe fikirlerini söylemelidir. İktidara gelince Silivri'yi kapatalım. Bu ülkede hukuk ve demokrasiyi hakim kılacağız" dedi.

“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”

İBB Başkanı İmamoğlu, iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermek üzere sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

İfade öncesinde binlerce kişi de İmamoğlu’na destek vermek için Çağlayan Adliyesi önünde toplandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 09.50’den itibaren, avukatları Kemal Polat, Mehmet Pehlivan ve Nusret Yılmaz eşliğinde ifade vermeye başladı.

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Destek için gelenlerin arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte çok sayıda CHP’li belediye başkanı, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu yer aldı.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
imamoğlu bilirkişi
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı.

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