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Yayın Tarihi: 25 Nisan 2025 08:25
 ~ Son Güncelleme: 25 Nisan 2025 08:34
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İmamoğlu'ndan Demirtaş ve Can Atalay mesajı: Hepsinin suçu aynı, iktidara muhalif olmak

İmamoğlu, "Tutulduğumuz Silivri Cezaevi'ne 180 km uzaklıktaki Edirne Cezaevi'nde HDP'nin önceki eş başkanlarından Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı yatıyor. Ailelerinden, çocuklarından, sevdiklerinden uzakta, hapisteler. Hem de senelerdir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmamoğlu'ndan Demirtaş ve Can Atalay mesajı: Hepsinin suçu aynı, iktidara muhalif olmak

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" başlıklı yeni mesajında,"Seçilmişlerin hapishanelerde eziyet çekmediği, görevlerinin başında millete hizmet ettiği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğimize inancım tamdır" dedi. 

Ayrıca İmamoğlu, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay'a dair de şöyle seslendi:  

"Tutulduğumuz Silivri Cezaevi'ne 180 km uzaklıktaki Edirne Cezaevi'nde HDP'nin önceki eş başkanlarından Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı yatıyor. Depremde yıkılan Hatay'ın oylarıyla milletvekili olarak Meclise gönderdiği, Soma davasının avukatı Can Atalay bizimle birlikte Silivri Cezaevi'nde. Üstelik de Anayasa Mahkemesi kararıyla vekilliği tescil edilmiş olmasına rağmen. Hepsinin suçu aynı: İktidara muhalif olmak."

İmamoğlu’nun ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ notuyla paylaştığı mesaj şöyle:

"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir

Aziz Milletim,

Tarihimizin kutlu günlerinden birinin yıl dönümünü dün milletçe kutladık. Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare edip Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclisimiz ilk kez 105 sene önce, 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanmıştı.

Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı ve Cumhuriyetimizin banisi aziz Atatürk ve silah arkadaşları son vatanımız Anadolu'yu savunmak için verdikleri çetin askeri mücadeleyi Milli Meclisle, ondan aldıkları güç ve ilhamla gerçekleştirdiler. Kurtuluş Savaşı'nın o en zor günlerinde bile "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesinden şaşmadılar, sapmadılar. 

Meclisimizin açıldığı günden 105 sene sonra egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesini hazmedememiş bir avuç insanla karşı karşıyayız.

Milletin oylarıyla seçilmiş vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılıyor, belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine belediye meclislerinden seçim yapmak yerine kayyumlar atanıyor, seçilmişler düşman hukuku uygulanarak hapsediliyor.

Son olarak 19 Mart'ta İstanbulluların helal oylarıyla seçilen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'la beraber görevlerimizden alınıp, hapsedildik.

Sevgili Vatandaşlarım,

"Milletin iradesi her şeyin üstündedir, vesayetle mücadele etmeye geldik" diyerek iktidara gelenler bugün cezaevlerimizi seçilmişlerle doldurmuş durumdadır.

Tutulduğumuz Silivri Cezaevi'ne 180 km uzaklıktaki Edirne Cezaevi'nde HDP'nin önceki eş başkanlarından Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı yatıyor. Ailelerinden, çocuklarından, sevdiklerinden uzakta, hapisteler. Hem de senelerdir.

Depremde yıkılan Hatay'ın oylarıyla milletvekili olarak Meclise gönderdiği, Soma davasının avukatı Can Atalay bizimle birlikte

Silivri Cezaevi'nde. Üstelik de Anayasa Mahkemesi kararıyla vekilliği tescil edilmiş olmasına rağmen. Hepsinin suçu aynı: İktidara muhalif olmak.

Millet seçmiş meclise göndermiş, belediye başkanı yapmış ama iktidar cezaevine koymuş. Memleketimde manzarayı umumiye maalesef bu. Ülkemiz, milletin oylarına hürmet etmeyen, muhaliflerini hapsederek ömrünü uzatmak isteyen, gözünü koltuk hırsı bürümüş bir iktidar tarafından yönetiliyor.

Ulusça "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dedikten tam 105 sene sonra maruz kaldığımız bu manzarayı asla kabul edemeyiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinden ilham ve güç alarak Kurtuluş Savaşı veren bir milletin bu vaziyete tahammül etmesi, müsamaha göstermesi mümkün değildir.

Aziz Milletim,

Milletin kayıtsız şartsız egemenliğini tam manasıyla yeniden tesis edeceğimiz günler uzak değil. Tüm gücümüzle bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Seçilmişlerin hapishanelerde eziyet çekmediği, görevlerinin başında millete hizmet ettiği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğimize inancım tamdır."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu Selahattin Demirtaş İBB operasyonu
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