HABER
Yayın Tarihi: 9 Ekim 2025 12:43
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2025 12:53
1 dk Okuma

İmamoğlu'ndan 'Demirtaş' mesajı: Silahlar yerine siyasetin güçlenmesine engel

İmamoğlu, "Sayın Demirtaş’ın tutukluluğunun devamı, Kürt meselesinin çözülme yoluna girmesinin ve silahlar yerine siyasetin güçlenmesinin önünde büyük bir engeldir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İmamoğlu'ndan 'Demirtaş' mesajı: Silahlar yerine siyasetin güçlenmesine engel
Fotoğraf: Sosyal Medya

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararına yapılan itiraza ilişkin iktidara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "AİHM’in Selahattin Demirtaş hakkındaki bağlayıcı kararını uygulamak yerine önceki gün yapılan itiraz, 'Terörsüz ve Demokratik Türkiye' yolunda filizlenen umutlara gölge düşürmüştür" dedi.

Türkiye AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına itirazını sundu
Türkiye AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına itirazını sundu
7 Ekim 2025

"Bu adım, milyonlarca yurttaşın adalet beklentisini hiçe saymaktır" diyen İmamoğlu, "Sayın Demirtaş’ın tutukluluğunun devamı, Kürt meselesinin çözülme yoluna girmesinin ve silahlar yerine siyasetin güçlenmesinin önünde büyük bir engeldir" ifadesini kullandı.

"İktidarın samimiyetinin ölçüsü"

İmamoğlu ayrıca şunları söyledi:

"İktidarın samimiyetinin ölçüsü, Sayın Demirtaş’ın özgürlüğünde düğümlenmektedir. Selahattin Demirtaş’ın ve demokrasiyi savunan herkesin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. İnanıyoruz ki, ülkemiz milletin iradesi ve mücadelesiyle huzurlu günlere kavuşacak. Türkiye, siyasetçilerin cezaevinde olduğu bir ülke olmayacak."

(AB)

