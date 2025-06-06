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Yayın Tarihi: 6 Haziran 2025 17:03
 ~ Son Güncelleme: 6 Haziran 2025 17:16
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İmamoğlu'ndan bayram mesajı: Bu aklın sonu yakındır

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, bayram mesajında "Yakında bir daha dönmemek üzere gidecekler" ifadelerini kullandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu'ndan bayram mesajı: Bu aklın sonu yakındır
Fotoğraf: Emrah Gürel

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nden Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk defa

Cumhurbaşkanı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Bugün Bayram. Her bayramda büyüklerimin ellerini öper, geniş ailemle bir araya gelir ve fırsat bulursam doğduğum toprakları ziyaret ederek büyüklerimizin hayır dualarını alırdım. İlk defa bir Kurban Bayramı’na cezaevinde giriyorum" dedi.

Cezaevindeki CHP'li başkanlardan bayram mesajı
Cezaevindeki CHP'li başkanlardan bayram mesajı
6 Haziran 2025

Kumpas mağduru olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Evet ailemden, sevdiklerimden, evimden ve işimden uzağım. Bir büyük haksızlığın, bir büyük kumpasın mağduruyum. Ama biliyorum ki mücadelemle milyonlarca insanın kalbindeyim. Bu girdaptan çıkınca tüm ülkenin rahatlayacağına da adım gibi eminim" ifadelerini kullandı.

Cezaevi sevklerine tepki

İmamoğlu, tutuklu arkadaşlarının başka cezaevlerine sevkine ilişkin tepki göstererek, "Bu bayram en büyük burukluğum ise haksız yere tutuklanan yol arkadaşlarımın; sırf ailelerine işkence olsun diye başka cezaevlerine sevk edilmeleri oldu. Buradan özellikle haksız yere tutuklanan arkadaşlarımın ve ailelerinin bayramlarını kutluyorum. Bütün kalbimle, gücümle, dualarımla hep yanlarındayım" mesajını verdi.

"Bu aklın sonu yakındır"

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Şundan emin olun ki ailelerimize bunu yapmalarının tek sebebi çok zayıflamış olmaları, artık milletten tam anlamıyla kopmalarıdır. Bu aklın sonu yakındır, yakında bir daha dönmemek üzere gidecekler. Sizler ise yıllar sonra geriye onurlu duruşunuzu, müthiş direnişinizi ve zafer hikayenizi bırakacaksınız. Bu ülke asıl bayramı bu sinsi, darbeci, fitneci, kumpasçı operasyonları yapanlardan kurtulduğunda kutlayacak. Biz kazanacağız, millet kazanacak. Bayramınız mübarek olsun."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Ekrem İmamoglu kurban bayramı Silivri Cezaevi CHP İBB operasyonu
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