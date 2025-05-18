İmamoğlu'ndan 'barış' mesajı: “Barış, Meclis çatısı altında yeşermeli”

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, PKK'nin aldığı kongre kararları sonrası iktidara çağrı yaptı.

X hesabı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapanan İmamoğlu’nun mesajı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaştı. İmamoğlu, "Güzel ülkemiz kırk küsur yıldır terör ve şiddet sarmalında yaşadı. Anneler gözyaşlarında boğuldu, gençlerin umutları yarım kaldı. Oysa ne güzel korkusuzca yan yana yürüyebilmek, bir nefeste aynı havayı soluyabilmek. Şimdi milletimizin en derin özlemi yeniden kök salabilecek bir barış, kimselerin üstüne gölgesini bile düşüremeyeceği bir kardeşlik türküsü" diye kaydetti.

"Çekinmeyin bu halkın ferasetinden"

İktidara çağrıda bulunan İmamoğlu, "Bu toprağın insanı barışa öyle susamış ki, sizin hayallerinizin ötesinde bir değer biçiyor bu hasrete. Barış, kardeşlik ve koşulsuz sevgi insanımızın yegâne değeridir. Bu sürecin artık milletimizin gözü önünde, TBMM'de yürümesi adına gereğini yapın. Milletimizden çekinmeyin. Barış artık yüce Meclis çatısı altında yeşermeli. Çekinmeyin bu halkın ferasetinden" dedi.

İmamoğlu, "Melayê Cizîrî ne güzel demiş: 'Gönül bağıyla birleşenler, barışın bahçesinde çiçek açar.' Bizim de gönlümüz o barış bahçesine açılmaya hazır, kardeşliğin en güzel rengiyle" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu mesajının devamında şunları kaydetti: