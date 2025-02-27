İmamoğlu'ndan Alaattin Köseler tepkisi: Öfkenin yansıması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Köseler’in sabah 04.00 sularında evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındığını belirtti. İmamoğlu, şöyle dedi:

"Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04.00’te eşiyle uyurken evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Hakkındaki suçlama her ne olursa olsun, ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına böyle bir operasyon düzenlemek, kişisel hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu tür uygulamalar ne ülkemize ne de milletimize bir fayda sağlar."

Gözaltı kararına tepki gösteren İmamoğlu, adaletin siyasi hesaplaşmalarla değil, hukuk çerçevesinde işlemesi gerektiğini vurguladı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

(EMK)