İmamoğlu'ndan AKP'ye: Aile tacizinden vazgeçin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada eşi Dr. Dilek İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu’na ait yazlık evlerde yapılan aramalara sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

İmamoğlu, söz konusu baskınları “aileye yönelik açık bir taciz” olarak nitelendirdi ve “Bu hukuksuzluk, bu aymazlık tarihimizin hiçbir döneminde yaşanmadı” dedi.

Kilitlerin kırılarak yapılan aramaların, “hukuki değil, siyasi bir şov” olduğunu belirten İmamoğlu, kamuoyuna ve iktidara seslendi: “Bir gram vicdan kırıntısı kaldıysa vazgeçin bu aile tacizinden.”

"Aile kutsalı çiğneniyor, medya şovuna dönüştürülüyor"

İmamoğlu açıklamasında, “Evlerimize jandarma eşliğinde gidiliyor, kilitler kırılıyor. Oysa haber verilseydi, ev sahipleri eşliğinde arama yapılabilirdi” diyerek hukuki usullere uyulmadığını vurguladı. Bu uygulamaların siyasete ve medyaya malzeme üretme amacı dışında hiçbir anlam taşımadığını dile getiren İmamoğlu, şöyle dedi:

“Kendi yaşamlarınızda yarattığınız karanlık noktaları bizim ailelerimizde aramayın. Biz alnı açık, başı dik insanlarız. Aile kutsalımıza yapılan bu saldırılar inançlarımıza ve değerlerimize karşı açık bir akıl tutulmasıdır.”

“Babama baskın yapıyorlar, bilinsin istiyorum”

Açıklamasında doğrudan AKP’ye ve hükümete de seslenen İmamoğlu, “Ailenin iffetine, haysiyetine yapılan bu saldırılar sizi hiç mi yaralamıyor?” diye sordu, şöyle devam etti:

“Ben mert olmayı babam Hasan İmamoğlu’ndan öğrendim. Trabzon’da herkes onu tanır. O adamın evine baskın yapılıyor, haberiniz olsun.”

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(EMK)