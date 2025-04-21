İmamoğlu'ndan 23 Nisan mektubu: Yine bir köy çocuğu olarak doğmak isterdim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden Cumhuriyet gazetesine kaleme aldığı yazısında çocukluk anılarını ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığını paylaştı. Yazısında annesine özel bir yer ayıran İmamoğlu, “Muhteşem emekçi kadın, canım annem” sözleriyle annesinin hayatındaki rolünü anlattı.

“Yine bir köy çocuğu olarak doğmak isterdim”

İmamoğlu, Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli Köyü'nde başlayan çocukluğunu, aile yaşamını, çalışkan anne ve babasının emek dolu hikâyesini ayrıntılarıyla paylaştı. Henüz 4 yaşındayken taşındıkları Yıldızlı köyünde tarım ve ticaretin iç içe geçtiği bir ev ortamında büyüdüğünü belirtti. Elektrik ve yolun olmadığı bir evden, sahil köyüne uzanan yolculuğunun kendisine “hayat okulu” olduğunu söyledi.

Anneden ilham: Tarım, hayvancılık, emek ve dayanışma

Yazının en dikkat çeken bölümlerinden biri, İmamoğlu’nun annesiyle ilgili anlattıkları oldu. Annesinin sabahları hayvanlarıyla ilgilendiğini, evin ve tarlaların tüm yükünü sırtladığını anlatan İmamoğlu, “Sabah erkenden inekleriyle güne başlar, tütün yetiştirir, evin tüm ihtiyaçlarını karşılardı” dedi. Kadın emeğine ve köy yaşamındaki dayanışmaya vurgu yapan İmamoğlu, çocukken tütünlerin damlara taşındığı ray sisteminde yaşadığı mutluluğu da paylaştı.

İmamoğlu’nun yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

(EMK)