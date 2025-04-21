ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Nisan 2025 08:53
 ~ Son Güncelleme: 21 Nisan 2025 09:21
1 dk Okuma

İmamoğlu'ndan 23 Nisan mektubu: Yine bir köy çocuğu olarak doğmak isterdim

İmamoğlu, Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli Köyü'nde başlayan çocukluğunu, aile yaşamını, çalışkan anne ve babasının emek dolu hikâyesini ayrıntılarıyla paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmamoğlu'ndan 23 Nisan mektubu: Yine bir köy çocuğu olarak doğmak isterdim
Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden Cumhuriyet gazetesine kaleme aldığı yazısında çocukluk anılarını ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığını paylaştı. Yazısında annesine özel bir yer ayıran İmamoğlu, “Muhteşem emekçi kadın, canım annem” sözleriyle annesinin hayatındaki rolünü anlattı.

“Yine bir köy çocuğu olarak doğmak isterdim”

İmamoğlu, Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli Köyü'nde başlayan çocukluğunu, aile yaşamını, çalışkan anne ve babasının emek dolu hikâyesini ayrıntılarıyla paylaştı. Henüz 4 yaşındayken taşındıkları Yıldızlı köyünde tarım ve ticaretin iç içe geçtiği bir ev ortamında büyüdüğünü belirtti. Elektrik ve yolun olmadığı bir evden, sahil köyüne uzanan yolculuğunun kendisine “hayat okulu” olduğunu söyledi.

Anneden ilham: Tarım, hayvancılık, emek ve dayanışma

Yazının en dikkat çeken bölümlerinden biri, İmamoğlu’nun annesiyle ilgili anlattıkları oldu. Annesinin sabahları hayvanlarıyla ilgilendiğini, evin ve tarlaların tüm yükünü sırtladığını anlatan İmamoğlu, “Sabah erkenden inekleriyle güne başlar, tütün yetiştirir, evin tüm ihtiyaçlarını karşılardı” dedi. Kadın emeğine ve köy yaşamındaki dayanışmaya vurgu yapan İmamoğlu, çocukken tütünlerin damlara taşındığı ray sisteminde yaşadığı mutluluğu da paylaştı.

İmamoğlu’nun yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğluna soruşturma Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ekrem imamoğlu'nun tutuklanması
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git