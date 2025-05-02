İmamoğlu'ndan 200'den fazla kişi ve kurum hakkında suç duyurusu

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 200’ün üzerinde suç duyurusunda bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, başvuruların; “masumiyet karinesine aykırı”, “suçlayıcı” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal eden” yorum, paylaşım ve yayınlara ilişkin olduğunu açıkladı.

Hedef gösterme ve yargısız infaz

İmamoğlu’nun avukatları, 19 Mart’ta yaşanan gözaltı süreci öncesi ve sonrasında, iktidara yakın sosyal medya hesapları ile bazı kişi ve medya kuruluşları tarafından yapılan bazı yayınlar ve yorumlar üzerine hukuki girişimde bulundu. Söz konusu içeriklerin, “iftira, taraflılık, basın etiğine aykırılık ve yargısız infaz” niteliği taşıdığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Avukatlar; A Haber, Akit TV ve internet sitesi, Sabah gazetesi ve internet sitesi, TGRT TV, Ülke TV, Kanal 24 ile birlikte Cem Küçük, Abdulkadir Selvi, Gürkan Hacır, Ferhat Murat’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Yargı süreciyle çelişiyor"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile RTÜK’e, bilgi ve belgelerle birlikte 200’ün üzerinde başvuru yapıldı. Başvurularda, “Yayınlarda kullanılan dilin yalnızca basın meslek ilkeleriyle değil, aynı zamanda yasal haklarla ve yargı süreciyle de çeliştiği” belirtildi.

Avukatlar, söz konusu yayınların masumiyet karinesini ihlal ettiği ve soruşturmanın selametine zarar verdiği gerekçesiyle yasal sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

(AB)