İmamoğlu'ndan 14 Şubat'ta askıda faturaya destek çağrısı

Tutuklu Ekrem İmamoğlu, Silivri’den yaptığı çağrıyla yurttaşları Askıda Fatura uygulamasına destek olmaya davet etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevini yürütürken tutuklanan ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan İmamoğlu, 14 Şubat için dayanışma mesajı paylaştı.

Silivri Marmara Cezaevi’nden sosyal medya hesabı üzerinden seslenen İmamoğlu, 14 Şubat’ın yalnızca Sevgililer Günü olarak değil, “Sevgi Günü” olarak anılması gerektiğini belirtti. Bu yıl 14 Şubat’ın bazı yurttaşlar için zor geçtiğine dikkat çeken İmamoğlu, sevgi ve dayanışma ile bu günlerin daha kolay aşılabileceğini ifade etti.

Yurttaşlara çağrıda bulunan İmamoğlu, 14 Şubat’ta askıdan bir fatura ya da destek paketi üstlenilmesini istedi. “Sevgimizle evleri ısıtalım, öğrencilere umut, ailelere destek, bebeklere gülümseme olalım” mesajını veren İmamoğlu, dayanışmanın sevgiyi büyüttüğünü ve zorlukların bu şekilde aşılabileceğini vurguladı.

İmamoğlu’nun çağrısı şöyle:

"Bu yıl 14 Şubat’a Sevgililer Günü değil Sevgi Günü diyelim. Çünkü bu 14 Şubat bildiğiniz nedenlerle bazılarımız için en zor günlerden biri. Ve biz bu zor günleri sevgimizle kolaylaştırabiliriz. Dayanışma sevgiyi büyütür, zorlukları aşmamızı kolaylaştırır.

Bu 14 şubatta askıdan bir fatura ya da bir destek paketi alalım. Sevgimizle evleri ısıtalım, öğrencilere umut, ailelere destek, bebeklerle gülümseme olalım. Askıda sevgi var."

