İmamoğlu'na "siyasi yasak" davasında karar çıkmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verilmesiyle ilgili "ihaleye fesat karıştırma" suçundan, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava bugün görüldü. İmamoğlu davaya katılmadı.

İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapisle yargılandığı dava ertelendi

Duruşma Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Büyükçekmece savcılığınca hazırlanan iddianamede, kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle yargılandığı davada karar çıkmadı. İmamoğlu'nun "siyasi yasak" davası ertelendi. İmamoğlu yargılandığı davada sonraki duruşma 31 Mayıs'ta.

"Bunlar siyasi davalar"

Duruşma sonrasında açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Çorlu’dan geliyoruz. Çorlu tren kazasının karar duruşmasıydı bugün ve bir karar verildi. Sorumluların bir bölümü tutuklandı. Bir bölümü beraat etti. Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden, çocuklarını kaybeden ailelerin yüreğine bir nebze olsun su serpilmiş oldu. Ancak ailelerin gerçek sorumlularının, üst düzey sorumluların yargılanmasıyla ilgili talebi devam ediyor” dedi.

“Çorlu tren faciasının davasından Büyükçekmece’ye geldik. Büyükçekmece’de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na ne yazık ki bir garabeti olan davalardan bir tanesini daha takip etmek için buradayız” diyen Çelik sözlerinin devamında bu davaların siyasi dava olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Kıymetli avukatımız sürecin tüm hukuksal detaylarını sizlerle paylaştı. Ben sadece şunu ifade etmek isterim. Bu dava Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’yla ilgili açılan tek bir dava değil. Daha önce yine bir ahmak davası, yine devam eden bir terör soruşturması. Bunlar tamamen hukuki değil, siyasi davalardır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun itibarını yıpratmaya yönelik birtakım girişimlerdir. Süreçlerin takipçisiyiz. Avukatlarımız süreci takip ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu beş yıldır İstanbul’da çok önemli hizmetler İstanbul halkı için vermeye devam ediyor. Dolayısıyla hizmetlerimizi vermeye de devam edeceğiz. Bu tür siyasi davaları da takip ediyoruz. Kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz diyorum.”

Ne olmuştu? Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, İçişleri Bakanlığı ihbar eden; Ekrem İmamoğlu, Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam ise şüpheli olarak yer alıyor. İddianamede, 29 Aralık 2015'te "Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi" ihalesi sırasında, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu, diğer sanıkların ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları belirtiliyor. İddianamede, Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 lira fazladan para ödediği ve kamu zararına neden olduğu öne sürülüyor. İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Ayrıca 7 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince siyasi yasak uygulanması da isteniyor. İmamoğlu'na, 2022 yılında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Siyasi yasak da öngören ceza, İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay tarafından da onanırsa kesinleşecek ve uygulamaya konacak. İİmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, İmamoğlu dahil 7 isim hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenilen davanın ilk duruşması 15 Haziran’da Büyükçekmece Adliyesi’nde görülmüştü.

(EMK)