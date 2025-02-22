İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma daha başlatıldı.
Habertürk'te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiası gerekçe gösterilerek 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatıldı.
Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddialarına ilişkin ihbar üzerine YÖK’ün hazırladığı raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesi üzerine soruşturma başlatıldı.
İmamoğlu’na çağrı kağıdı gönderildi. İmamoğlu'nun 26 Şubat'ta ifade vermesi bekleniyor.
Ekrem İmamoğlu'na bugüne kadar açılan davalar
“Ahmak Davası”
Türk Ceza Kanunu 125/2-1,
125/3-a,4,5, 43/2-1
İstenen ceza 2 yıl 11 ay
"DOĞRUDAN SAVUNMA YAPABİLME HAKKIM VAR"
İmamoğlu, "Ahmak Davası" için duruşmaya katılım dilekçesi sundu
Ordu Valisi Davası
Türk Ceza Kanunu 125/3-a
İstenen ceza 2 yıl
İmamoğlu’na eski Ordu Valisine hakaretten 7 bin lira ceza
Büyükçekmece Davası
Türk Ceza Kanunu 235/1
İstenen ceza 7 yıl
İmamoğlu'na "siyasi yasak" davasında karar çıkmadı
Bilirkişi Davası
Türk Ceza Kanunu'nun 277/1,
istenen ceza 4 yıl hapis cezası
Bilirkişi soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'na 4 yıla kadar hapis istemi
Başsavcı Davası
Türk Ceza Kanunu'nun 125/1-3.a-4 maddesi
Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1. cümle maddesi
Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1'inci maddesi
İstenen ceza 7 yıl 4 ay.
İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemi
(AD)