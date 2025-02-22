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HABER
Yayın Tarihi: 22 Şubat 2025 13:26
 ~ Son Güncelleme: 22 Şubat 2025 13:27
2 dk Okuma

ALTINCI SORUŞTURMA

İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiası gerekçe gösterilerek 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma daha başlatıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiası gerekçe gösterilerek 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddialarına ilişkin ihbar üzerine YÖK’ün hazırladığı raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesi üzerine soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu’na çağrı kağıdı gönderildi. İmamoğlu'nun 26 Şubat'ta ifade vermesi bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu'na bugüne kadar açılan davalar

“Ahmak Davası”

Türk Ceza Kanunu 125/2-1,
125/3-a,4,5, 43/2-1
İstenen ceza 2 yıl 11 ay

İmamoğlu, "Ahmak Davası" için duruşmaya katılım dilekçesi sundu
"DOĞRUDAN SAVUNMA YAPABİLME HAKKIM VAR"
İmamoğlu, "Ahmak Davası" için duruşmaya katılım dilekçesi sundu
3 Ekim 2024

Ordu Valisi Davası

Türk Ceza Kanunu 125/3-a
İstenen ceza 2 yıl

İmamoğlu’na eski Ordu Valisine hakaretten 7 bin lira ceza
İmamoğlu’na eski Ordu Valisine hakaretten 7 bin lira ceza
17 Mart 2021

Büyükçekmece Davası

Türk Ceza Kanunu 235/1
İstenen ceza 7 yıl

İmamoğlu'na "siyasi yasak" davasında karar çıkmadı
İmamoğlu'na "siyasi yasak" davasında karar çıkmadı
25 Nisan 2024

Bilirkişi Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 277/1,
istenen ceza 4 yıl hapis cezası

Bilirkişi soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'na 4 yıla kadar hapis istemi
Bilirkişi soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'na 4 yıla kadar hapis istemi
17 Şubat 2025

Başsavcı Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 125/1-3.a-4 maddesi
Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1. cümle maddesi
Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1'inci maddesi
İstenen ceza 7 yıl 4 ay.

İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemi
İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemi
5 Şubat 2025

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu İBB sahte diploma soruşturma ekrem imamoğluna soruşturma
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/haber/imamoglu-sorusturmalari-bilirkisi-s-b-nin-lisanssiz-oldugu-iddia-edildi-304186
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12 Şubat 2025
/haber/imamoglundan-mansur-yavas-yorumu-destekleyici-ve-olumlu-304480
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