İmamoğlu'na iki kez beraat ettiği davada hapis ve siyasi yasak cezası

Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla bugün hakim karşısına çıktı.

İmamoğlu “Tuzla” davasından beraat etti

"13 davanın muhatabıyım"

Silivri'deki Marmara Cezaevi yanına inşa edilen duruşma salonunda görülen davayı, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve YENİ Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de takip ediyor.

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İmamoğlu, "Son 2 yıldır yalnızca siyasi rakiplerimle değil, ardı ardına açılan davalar ve yargı süreçleriyle karşı karşıyayım. Bugün tam 13 ayrı davanın muhatabıyım" diyen İmamoğlu, "Bunlar, iktidar karşısında 4 kez seçim kazanmışken ve ana muhalefetin adayı olmuşken yaşanıyor"

İmamoğlu, davaya mğdahale edildiğini söyledi.

Burada her gün usulsüz ve sürekli değişen kuralları ile duruşmalar devam ederken, Adalet Bakanı da benim girdiğim duruşmaların içeriğine müdahale edecek bir biçimde beyanlarda bulunmaya devam ediyor. Adalet Bakanı, HSK Başkanı kimliği ile savcıya, hakime müdahale etmeye ve etki altına almaya devam ediyor.

İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret suçlamasını da reddetti.

Bu anlayışın temsilcilerinden eski Tuzla Belediye Başkanı'nın şikayetçi olmasıyla uydurma dava süreci başlamıştır. Davanın açılmasına neden olan "nezaketsiz ifadesinin" hakaret kastı taşımaz. Sayın Şadi Yazıcı'nın sergilediği ağır nezaketsizliğe verilmiş haklı bir tepkiden ve durum tespitinden ibarettir.

Savcı ceza istedi

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, mütalaasında Ekrem İmamoğlu'nun hakaret içeren sözleri söylediğinin anlaşıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

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İmamoğu’nda savcıya tepki

Mütalaanın ardından söz alan Ekrem İmamoğlu, "Ne böyle bir mütalaa olur ne de böyle bir iddianame olur. Böyle bir mahkemenin kurulu olması, yüce Türk yargısı adına utanç vericidir, skandaldır. Bu mütalaa bir skandaldır, mesnetsizdir, anlamsızdır, kasıtlıdır" dedi.

İmamoğlu, hakime seslenerek, "Umarım siz doğru bir karar verirsiniz. Türk yargısı yere düşmüştür, bir tekme de siz vurmazsınız. Türk yargısı adına hakim konumundasınız, yüce Türk milleti adına karar vereceksiniz. Dilerim ve umarım ki bu kararı verebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Hapis cezası ve siyasi yasak

Kararını açıklayan hakim, Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla verildiğini duyurdu. İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı da verildi.

İmamoğlu karara, "Bu karar yok hükmündedir. Atanmış hakimler benim hakkımda karar veremez. Hakimler benim için yok hükmündedir. Benim adıma karar verecek hiçbir mahkeme yoktur" sözleriyle tepki gösterdi.

İmamoğlu, daha önce 2 kez beraat ettiği davadan ceza aldı.

(FY)