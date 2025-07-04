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Yayın Tarihi: 4 Temmuz 2025 09:26
 ~ Son Güncelleme: 4 Temmuz 2025 12:42
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İmamoğlu'na destek için diplomasını yırtan öğrenci gözaltında

CHP'li vekiller, Boğaziçi Üniversitesi'nde diplomasını yırtan Doruk Dörücü'nün gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu'na destek için diplomasını yırtan öğrenci gözaltında

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenen mezuniyet töreninde diplomasını yırtan Doruk Dörücü, bu sabah (4 Temmuz) gözaltına alındı.

Sosyoloji bölümünden 'yüksek onur' derecesiyle mezun olan Doruk Dörücü, 19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve diplomasının iptal edilmesine tepki göstermiş, diplomasını yırtmıştı.

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Dörücü "Müstakbel cumhurbaşkanının diplomasını iptal eden, kafasına göre fakülte açan, kapayan, bölen bu istibdat rejiminin bana vermiş olduğu diploma hükümsüzdür" diyerek tepkisini göstermişti.

"Baskıcı zihniyetin eline bırakmayacağız"

Okuldan yüksek onurla mezun olan Dörücü’nün gözaltına alındığını Üsküdar Belediyesi Grup Başkan Vekili Güneş Gülaydın duyurdu:

“Gençlik kolları üyemiz Doruk Dörücü gece yarısı gözaltına alındı. Ülkede binbir türlü hukuksuzluk yaşanırken bunlara karşı önlem alınmayıp, hukuksuzluklara ses yükselten gencecik pırıl pırıl insanların apar topar gözaltına alınıyor olmasını kabul etmiyoruz! Tek bir yol arkadaşımızı dahi bu baskıcı zihniyetin eline bırakmayacağız! Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”

"Gençlere baskı değil, özgürlük yakışır"

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Doruk Dörücü, bu sabah evine şafak vakti polis baskınıyla girilerek gözaltına alındı. Suçu ne? Anayasa ile güvence altına alınmış ifade özgürlüğünü kullanmak. Gençler düşüncelerini açıklayınca değil, susturulunca tehlike büyür! Bir diplomayı yırtmak, bir hukuksuzluğu göstermekten başka ne olabilir? Ciddiyetsiz kurullarınızda, hukuksuzca iptal ettiğiniz diplomaları yırtmak bu kadar mı tehlikeli? Gençlere şafak operasyonu değil, Ülkenin gençlerine baskı değil, özgürlük yakışır…" paylaşımını yaptı.

"Asıl hesap verecek olan onlar"

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da, şaşırmadığını belirterek "Bu ülkede diplomasını yırtanlar değil, gençlerin umutlarını ve geleceğini yırtanlardan hesap sorulmalı. Asıl hesap verecek olan onlar!" ifadelerini kullandı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Doruk Dörücü
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