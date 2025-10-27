İmamoğlu: Milletimiz vatanseverlerle makam severleri birbirinden ayırt etmeyi çok iyi bilir

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu, “casusluk” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından cumhurbaşkanlığı adaylık ofisinin X hesabından şu paylaşım yapıldı:

“Neymiş, ben casusmuşum. Neymiş, ben yabancı istihbarat örgütleriyle bir olup seçimi manipüle etmişim. Bu kadarına da isyan ediyorum artık. Bu iftiralarınız benim üstümde durmasına durmaz, bunu siz de biliyorsunuz. Boş verin şu casusluk zırvasını filan. Mert olun, asıl derdinizi söyleyin. Sıkıştınız mı?

"Sözde yolsuzluk dosyanız boş mu kaldı? İddianameyi yazamıyor musunuz? Size beni daha çok içerde tutacak başka bir kumpas dosyası mı lazım oldu? Derdiniz ne derdiniz? Ama ben size söyleyeyim, çok kötü karaya oturdunuz. Bu millet Ekrem İmamoğlu’nu da tanıyor, sizi de tanıyor. Sandıkta milletten öyle bir sille yiyeceksiniz ki, yaptığınız haksızlıkların, hukuksuzlukların hepsi tek tek film şeridi gibi gözünüzün önünden geçecek. Milletimiz vatanseverlerle makamseverleri birbirinden ayırt etmeyi çok iyi bilir.”

