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Yayın Tarihi: 13 Mayıs 2025 08:28
 ~ Son Güncelleme: 13 Mayıs 2025 10:21
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BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM SÜRECİ

İmamoğlu: Meclis’te komisyon kurulmalı

“Türkler ve Kürtler olarak kardeşçe, barış içinde yaşayacağımız günler uzak değil” diyen İmamoğlu, iktidara gelmeleri halinde tüm temel sorunlara çözüm üreteceklerini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, takım elbise giymiş bir erkek (muhtemelen bir politikacı) bir masa etrafında oturmuş, sağ elini havaya kaldırmış bir şekilde konuşuyor ya da bir konuya dikkat çekiyor gibi görünüyor. Üzerinde küçük bir Türk bayrağı rozeti ve mikrofon iğnesi bulunuyor.

Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

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İmamoğlu, "Terör örgütü PKK'nın kendini feshedip silah bırakma kararı aldığını öğrendim. Bu kararla birlikte, kırk yıl boyunca binlerce insanın hayatına mal olan, ülkemizin kaynaklarını tüketen karanlık bir dönemin sona ermesinden dolayı büyük memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

“Şeffaflık ve katılımcılık şart”

İmamoğlu, bu sürecin başarısı için şeffaflık, katılımcılık ve demokratik ortamın vazgeçilmez olduğunu belirterek, “Bu denli büyük bir mesele birkaç siyasetçinin kapalı kapılar ardında yürüteceği görüşmelerle çözülemez. Toplumun onayı, Meclis zemini, sivil toplumun ve uzmanların katkısı şarttır” dedi.

PKK’nın silah bırakma kararının ardından Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda kalkınma hamlesine ihtiyaç duyulduğunu belirten İmamoğlu, aynı zamanda kapsamlı siyasi ve hukuki reformlar yapılması gerektiğini vurguladı.

“Milletin bilgilendirilmesi ve helallik alınması gerekir”

İmamoğlu, 40 yıldır süren çatışmaların geride bıraktığı acılara da dikkat çekerek, “Şehit ailelerinin ve bu süreçte mağdur olan tüm vatandaşlarımızın hassasiyetle dinlenmesi, bilgilendirilmesi ve helalliklerinin alınması önemlidir” dedi. Sürecin ulusal güvenliği ilgilendiren bölümleri hariç olmak üzere, kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması gerektiğini söyledi.

İmamoğlu, çözüm sürecinin sağlıklı ilerlemesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde genel bir görüşme yapılmasını ve tüm siyasi partilerin yer aldığı bir komisyon kurulmasını önerdi.

Kürt meselesinin çözümünün temelinde eşit yurttaşlık anlayışının yer alması gerektiğini belirten İmamoğlu, “Kürt vatandaşlarımızın Cumhuriyet’in eşit bireyleri olarak hissedilmesini sağlayamadık. Bu sorunu bir daha nüksetmeyecek biçimde çözmek istiyorsak, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir düzeni kurmalıyız” dedi.

İmamoğlu, açıklamasının sonunda Türkiye’nin hiçbir sorununun çözümsüz olmadığını ifade ederek, "Sağduyu, akıl, hukuk ve demokrasi ile her sorunu çözebiliriz. Yeter ki milleti ayrıştırmayalım, hukukun üstünlüğünden sapmayalım. Ay yıldızlı bayrağımız hepimizi kucaklayacak kadar yüce; vatanımız tüm yurttaşlara yetecek kadar büyük" ifadelerine yer verdi.

“Türkler ve Kürtler olarak kardeşçe, barış içinde yaşayacağımız günler uzak değil” diyen İmamoğlu, iktidara gelmeleri halinde tüm temel sorunlara çözüm üreteceklerini söyledi.

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(EMK)

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