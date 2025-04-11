İmamoğlu: Konuşmayı bitirdim, soruşturma haberi geldi

Duruşma 16 Haziran'a ertelendi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen dava Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki 2 No'lu duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, milletvekilleri, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve çok sayıda izleyici ile taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada müşteki Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır: "Müvekkilim terörle mücadele personelidir. 'Bak Başsavcı' denilerek Ekrem İmamoğlıu kendisini hedef göstermiştir. Müvekkilimle tüm terör örgütlerinin derdi var. Terör mahkemelerine görevlendirilmiştir kendisi." sözleriyle şikayeti dile getirdi. Adır'ın sözlerine salonda bulunan CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Terör mahkemesi mi var bu ülkede ne diyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun avukatlarının duruşmanın Silivri'ye alınmasının aleniyet ilkesini ihlal ettiği yönündeki itirazı mahkeme tarafından reddedildi.

Suçlamalara ilişkin savunması sorulan Ekrem İmamoğlu duruşmaların TRT'den yayınlanmasını istedi ve "Vatandaşların vergisiyle çalışan TRT beni itibarsızlaştırmak için yalan ve iftirayla haber yapacağına bu duruşmayı yayınlasın. Bugün burada bulunurken bende yıllar öncesinde bu kampüs içerisinde ergenekon kumpas davasını takip etmiştim. 'İstanbul'u kazanan Türkiye’yi kazanır' iradesine karşı kazandığım için bugün tutukluyum" dedi.

İmamoğlu'nun savunmasından bazı bölümler şu şekilde:

"16 milyon insanın, İstanbul’un belediye başkanıyım. Üzülerek ifade edeyim ki bir panelde konuşmamda başlayan bu sürecin altında yatan duygumun beni Silivri'ye taşıması kaygılarımın ne kadar doğru olduğunu göstermiştir. O gün panelde duygularımı dile getirdim. Söylediklerimin neresi tehdit, neresi hakaret?

"Biz helalleşerek yola çıktık. Ben bu konuşmayı yaptık sonra ne oldu hakimim? Yerime oturdum. Birkaç dakika geçti. Yetkililerden birisi telefonundan bana soruşturma başlatıldığını gösterdi. Soruşturmayı başlatan savcı bu konuşmayı canlı dinlemesine imkan olmadığına göre nasıl dinledi? Whatsapptan gönderilen bir ekran görüntüsünde bir web sitesinden alıntı yapılarak böyle bir haber var. Hemen 'soruşturma başlatın' talimatı mı verildi? Beni terörle yan yana getirecek kişinin alnını karışlarım. "

Ne olmuştu?

İmamoğlu, 20 Ocak'ta CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın ifade vermeye götürülmesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullanmıştı:

"Bak Başsavcı sana söylüyorum. Biz var ya, sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de, senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız, bunu unutma."