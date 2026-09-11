İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi: Allah kimseyi 80 yaşında bu duruma düşürmesin

'Mutlak butlan' kararıyla CHP genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun "siyasi görüşü nedeniyle cezaevinde olmadığını" iddia etmişti.

Kılıçdaroğlu “İmamoğlu siyasi tutuklu değil” dedi, Tanrıkulu tepki gösterdi

İmamoğlu, eski AKP’li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava bugün (11 Eylül) İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

"Özgürlüğümden mahrum bırakıldım"

"Saray rejiminin siyasi hedefleri doğrultusunda işleyen bir yargı düzeni ile karşı karşıyayım" diyen Ekrem İmamoğlu, Casusluk Davası ve İBB Davası gerekçe gösterilerek "özgürlüğünden mahrum bırakıldığını" söyledi.

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İmamoğlu, mahkeme kararıyla CHP'nin başına geçirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İmamoğlu siyasi tutuklu değil' sözlerine gönderme yaptı ve, "Cumhuriyet demokrasi ve adalet mücadelesinin siyasi esiriyim ancak yaradana şükürler olsun ki milletin gözünde sokağa çıkamayan caddelerde meydanlarda dolaşmayan toplumun vicdanına hapsolmuş siyasi bir beden değil Allah kimseyi 80 yaşında bu duruma düşürmesin" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu? Mutlak butlan kararıyla CHP genel başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Eylül'de Euro News'e verdiği röportajda, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için “Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil” ifadelerini kullandı.

(FY)