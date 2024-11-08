İmamoğlu "kayyım" uygulamasına karşı, TİP Genel Başkanı Baş ile görüştü

İstanbul Büyük Şehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu perşembe günü Ankara'da siyasi parti lideriyle yaptığı "kayyım" gündemli görüşmelerin ardından cuma günü de İstanbul'da Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile aynı gündemle görüştü.

İmamoğlu: "Yargı eliyle yürütülmesi gereken bir iş, bir kişinin iki dudağı arasında yürütülemez"

TİP İstanbul İl Örgütü'ndeki görüşmenin ardından medyaya bilgi veren İmamoğlu, 2016'da çıkarılmış bir kanun maddesine dayandırılarak yapılan kayyum atamalarını "kötü niyetli" ve "çarpık" olarak niteledi.

İBB Başkanı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) olarak bu konuda yaptıkları çalışmayı önümüzdeki hafta başında siyasi parti genel başkanları ve milletvekilleriyle paylaşacaklarını söyledi.

“Yargı eliyle yürütülmesi gereken bir işin, bir kişinin iki dudağı arasında yürütülemeyeceğini, yürütülememesi gerektiğini biraz daha geniş hatlarıyla ifade ettik." diyen İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in desteğini aldıklarını dile getirdi ve "Bu bir yerel yönetim hukukunu korumaktır, yerel demokrasinin güçlenmesini sağlama yolculuğudur. Ve tabii ki milletin iradesinin millete ait olduğu yaklaşımının sağlama alınmasıdır.” dedi.

Ekrem İmamoğlu, "tasarım[larını] hemen hemen tamamladık[larını]" söyledi. Çalışmalarını TBMM çatısındaki [...] yetkili milletvekiliyle paylaşaca[klarını] [...] belki de önümüzdeki hafta Mecliste gündeme getirilmesi konusunda arzu[lu] olduklarını]" söyledi.

İmamoğlu kendilerine yönelik yaklaşımın "Türkiye'deki bütün yerel yönetimlere de dönük," olduğunu dile getirdi. "Biz bugün belki Cumhuriyet Halk Partisi ya da DEM Partisi’nin belediye başkanlarıyla ilgili konuyu konuşuyor olabiliriz ama, yarınlarda bu kötü uygulama, bugün iktidar partisi AK Partili bir belediyenin de başına gelebilir. Yani bugünü değil, Türkiye'nin geleceğindeki bir kötü uygulamayı ortadan kaldırmak adına da mücadele ettiğimizi düşünüyorum." dedi

Baş: "İBB Başkanı'na yargı yoluyla siyaset yasağı getirilmesinin düşünülüyor olabilmesini reddediyoruz"

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, iktidarın, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tabanda oluşan halk ittifakına yenildiğini vurguladı ve AKP'nin “O gün bugündür, [...] topluma umut vere[mediğini] [...] baskıyla, zorla bu işi yapmaya karar vermiş gibi gözük[tüğünü]" söyledi.

"Buna karşı yapılacak tek şey[in] , hep birlikte durmak" olduğunu dile getiren Baş, "Ekrem Bey'in yanında özellikle ifade etmek istiyorum [...] Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en kıymetli, sayılı kentlerinden bir tanesi [olan] İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yargı yoluyla siyaset yasağı getiriliyor, getirilebilir ihtimalini konuşulabiliyor olmasını bile, kabul etmiyoruz." dedi. "Bunun düşünülüyor olabilmesini, bunun yazılıyor olmasını reddediyoruz.”

Baş, "TBB tarafından hazırlanan [...] yasal düzenleme adımına, TİP olarak destek verece[klerini]" söyledi.

TİP Genel Başkanı "Bir daha böyle kötü günlerde yan yana gelmek istemiyoruz. Böyle kötü günleri nasıl aşarızı konuşmak istemiyoruz. İleriyi konuşmak istiyoruz, güzellikleri konuşmak istiyoruz.” dedi.

Diğer muhalefet partileri genel başkanlarıyla görüşmeler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, perşembe günü Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından siyasi parti liderleriyle bir araya gelmişti.

İmamoğlu randevu aldığı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile sırayla görüştü.

İmamoğlu Ankara'da: "Seçilmiş belediye meclis üyelerini de yok sayan mekanizma seçme ve seçilme hakkına olan inancı yok etti"

İmamoğlu Ankara'da randevu aldığı partilerden TBMM'de en geniş milletvekili grubuyla temsil edilen İYİ Parti'nin Genel Merkezi'nde Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'yla yaklaşık 40 dakika süren görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında "Seçilmiş bütün [belediye] meclis üyelerinin dahi yok sayıldığı bir mekanizma. Türkiye’nin en büyük ilçesi Esenyurt ardından Mardin, Batman ve Halfeti’de yaşanan kayyım süreçleriyle beraber devam etmektedir." dedi.

İBB Belediye Başkanı, "seçilmiş bütün belediye meclis üyelerinin dahi yok sayıldığı [bu] mekanizma[nın] Türkiye Cumhuriyeti devletimizin demokrasi anlayışı açısından en güçlü olması gereken yerel yönetim kavramını tümden büyük bir parçalanmaya, insanların seçme ve seçilme hakları konusundaki inançlarını yitirdiği bir ortama taşı[dığını]" söyledi. "[...] İktidarın süreçler devam edecek biçimde açıklamaları da demokrasinin nasıl bir tahakküm altında olduğunun göstergesi." dedi.

Dervişoğlu: [Kayyımın] demokrasi açısından kabul edilebilecek bir yanı yok

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yaptığı açıklamada hukuk içinde kalınarak sorunlara çözüm aranmasının gerektiğini belirtti.

"Arayış hukuktur, adalettir ve kamil anlamda yaşama geçirilmesidir." diyen İYİ Parti Genel Başkanı, "Vatandaşın hem seçme hem de seçilme hakkından yararlanmasının da önünü kesebilecek birtakım idari uygulamalara başvurul[duğu]" dile getirdi.

Dervişoğlu, "Bunun demokrasi açısından kabul edilebilecek bir yanı yoktur. Belediye meclisinin içinden bir belediye başkanı seçilerek çözülebilir. Kanunun eksiklikleri var. TBMM çaba göstermeli. Biz bu arayışa hazırız. İYİ Parti olarak katkı sağlayacağımızdan kamuoyu ve Türkiye Belediyeler Birliği emin olsun." dedi.

(AEK)