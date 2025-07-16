İmamoğlu Kartal'a seslendi: "Bir avuç insan korkuyla iktidarda kalmanın yolunu arıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticilerinin 19 Mart darbesiyle tutuklanmalarına karşı sürdürülen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmalarının İstanbul ayağında onbinler Kartal'da toplandı.

CHP her hafta ortasında İstanbul'un bir ilçesinde, her hafta sonu Türkiye'nin bir başka ilinde düzenlediği mitinglerle CHP yerel yönetimlerine yönelik saldırılara karşı kamuoyunu uyarmaya devam ediyor.

Bugünkü Kartal Meydanı'nı dolduranlara ilk olarak CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, seçilmiş İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri’deki hücresinden seslendi.

İmamoğlu’nun Silivri’den Kartal’a yolladığı mektubu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. Çelik, konuşma yapacağı otobüsün üzerine, elleriyle havaya kaldırdığı, üzerinde, “İmamoğlu’na Özgürlük” yazan dövizle çıktı.

İmamoğlu, mektubunda şunları söyledi:

"Krizin nedeni iktidarın hukuku, demokrasiyi, milli iradeyi ayaklar altına alması"

“Sevgili Kartallılar, benim iyi kalpli, cesur hemşerilerim; ülkemiz, 4 aydır büyük bir siyasi krizin içinde. Yıllardır yaşadığımız ağır ekonomik krizi derinleştiren, herkesi daha da yoksullaştırıp, daha da güvencesiz hale getiren bir kriz bu. İçinde bulunduğumuz siyasi krizin sebebi, iktidarın 23 yıldır oturduğu koltuktan kalkmamak için hukuku, demokrasiyi, milli iradeyi ayaklar altına almasıdır. Gelecek için hiçbir umut vermeyen, ömrü tükenmiş bir iktidar, devletin tüm imkanlarını en güçlü rakibini saf dışı etmek için kullanıyor. İcraatlarıyla, hizmetleriyle milletin gönlüne giremeyen, özgür ve adil bir seçimi asla kazanamayacağını bilen bir avuç insan; baskıyla, zulümle iktidarda kalmanın yolunu arıyor.”

"Bu adaletsiz düzene hep birlikte son vereceğiz"

“Cumhuriyet Halk Partisi, belediye başkan ve yöneticileriyle, milletvekilleriyle, cumhurbaşkanı adayıyla, genel başkanıyla, kurumsal varlığıyla topyekun, hukuk dışı bir saldırı altındadır. Büyük bir adaletsizliğe, tam bir zorbalığa maruz bırakılmaktadır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasi ve adalet, huzur ve refah isteyen herkesi ortak değerler etrafında buluşturup, milletimizin özlediği iktidar değişimini sağlayacak olan birleştirici güçtür. Bu güç, milletin gücüdür ve iktidarın asıl korkusu millettir, milletin iradesidir. Korkunun ecele faydası yok. Bir avuç insanın çıkarı için kurulan bu adaletsiz düzene, hep birlikte son vereceğiz.

"Hiç kimseyi piyasanın acımasız şartlarına mahkum bırakmayacağız"

Hiçbir suçlunun cezasız kalmadığı ama bir kişinin bile haksız yere hapiste tutulmadığı, kanunların herkes için eşit uygulandığı, adaletli bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız. Yalnız mahkemelerde değil, pazarda, işyerinde, okulda, hastanede, herkes için her yerde adaleti hakim kılacağız. Barınma, beslenme, eğitim, sağlık gibi temel haklara erişimde adaleti sağlayacağız.

Elde edilen gelirde, ödenen vergide adaleti sağlayacağız. Hiç kimseyi piyasanın acımasız şartlarına mahkum bırakmayacağız. Üretenler, istihdam yaratanlar en sağlıklı yatırım ve ticaret şartlarına kavuşacak.”

"Yeni bir hayat kurmak için yola çıktık"

“Milletimiz, bu ülkenin ve devletin tek sahibi olduğunu en güçlü biçimde hissedecek, bizzat yaşayacak. Devletin temel görevi, hak ve hürriyetleri herkes için eşit olarak sağlamak ve geliştirmek olacak. Vatandaşın en temel güvencesi olan ‘hak arama hürriyeti’ni sonuna kadar geliştirip, güçlendireceğiz. Bizim hedefimiz, sadece milletimizi bu yozlaşmış, çürümüş iktidar uygulamalarından kurtarmak değil. Biz, ülkemizi hak ettiği adalet, hürriyet ve refah düzeyine taşıyacak, yeni bir hayat kurmak için yola çıktık. Bunun için bedel ödüyoruz. Millet için çıktığımız bu yolda gücümüzü, kararlılığımızı, cesaretimizi milletimizden aldık, almaya devam edeceğiz. Yılmayacağız, yorulmayacağız, mutlaka başaracağız. Her şey çok güzel olacak.

"16.07.25

Ekrem İmamoğlu. Silivri zindanı.”

Kartal mitingi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasıyla sürüyor.

(AEK)