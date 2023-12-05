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Yayın Tarihi: 5 Aralık 2023 18:52
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2023 18:58
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İmamoğlu: Kamu bankalarından aldığımız kredi miktarı sıfır

İBB Başkanı İmamoğlu, “Kamu bankalarından biz dört buçuk senede ne kadar kredi kullandık biliyor musunuz? Sıfır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/05/imamoglu-kamu-bankalarindan-aldigimiz-kredi-miktari-sifir.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı (Arşiv)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV’de katıldığı programda kamu banklalarından belediyeye kredi verilmediğini açıkladı. 

Danışmanı Murat Ongun bu sözleri “Hükümetin, Dezenformasyonla Mücadele Birimi’nin dahi yalanlamadığı bir konu” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

“Bize sıfır kredi verenler, mafyaya milyon lira veriyor”

İmamoğlu programda, şöyle dedi:

 “Kamu bankalarından biz dört buçuk senede ne kadar kredi kullandık biliyor musunuz? Sıfır. En birinci sırada iş, proje üretmesi gereken kurum değil miyiz biz? İller Bankası çok kritik altyapı projelerimizi, mesela müsilaj konusunda atık su tesislerimizin bir kısmını kredilendirin hemen girelim dedik. Biz bütçemizden aşama aşama yapıyoruz. Bize sıfır lira veren kamu bankasının kaç yüz milyon lira bir mafya grubuna verdiğini siz biliyorsunuz. Hem de kefilsiz.”

İmamoğlu’nun bu konuşmasını X hesabından paylaşan Danışmanı Murat Ongun Dezenformasyonla Mücadele Birimi’nin sessizliğine dikkat çekti: “Tıpkı Kanal İstanbul konusunda olduğu gibi bu konuda da sessizlik var.”

(EMK)

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