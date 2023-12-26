İmamoğlu, İYİ Parti ve DEM Parti’nin aday göstermediği bir seçimde her AKP adayını yeniyor

MetroPoll kamuoyu araştırma şirketinin Aralık 2023 "Türkiye'nin Nabzı" anketinin sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, olası AKP adaylarının hepsini yeniyor.

İsmail Saymaz'ın Sözcü internet sayfasında yayınladığı MetroPoll anketi sonuçları, İYİ Parti ve DEM Parti'nin aday göstermedikleri koşulları varsayıyor.

İmamoğlu, Bayraktar, Yerlikaya veya Kurum’a karşı

MetroPoll'un "Aralık 2023 Türkiye'nin Nabzı araştırması" 9-13 Aralık günlerinde İstanbul’un 39 ilçesinde 1500 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmesine dayanıyor. Ankette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı yarıştıkları takdirde AKP kulislerinde adları geçen üç aday, Ali Yerlikaya, Murat Kurum ve Selçuk Bayraktar'ın alabilecekleri sonuçlar sorgulandı.

İYİ Parti ve DEM Parti aday çıkartmazsa...



▶ Sonuçlara göre AKP, karşısına Bayraktar'ı çıkarttığı takdirde İmamoğlu yüzde 45,1, Bayraktar yüzde 38 oranında oy alıyor. Anketi yanıtlayanların yüzde 16.9’u “Fikrim yok” diyor.

Anketi yayıtlayan İYİ Parti seçmeninin yüzde 79,6’sı, DEM Parti seçmeninin yüzde 75’i İmamoğlu’na oy vereceğini söylüyor.

▶ AKP karşısına Yerlikaya'yı çıkartacak olursa, İmamoğlu yüzde 46,6, Yerlikaya yüzde 37 oy alıyor. Anketi yanıtlayanların yüzde 16,4’ü “Fikrim yok” diyor.

Bu eşleşmede İYİ Parti seçmeninin yüzde 80.4’ü, DEM Parti seçmeninin yüzde 69.6’sı İmamoğlu’nu destekliyor. Yerlikaya ise İYİ Parti seçmeninden yüzde 12.5, DEM Parti seçmeninden yüzde 6.3 oranında oy alıyor.

▶ Nihayet, İmamoğlu ile Kurum karşı karşıya gelecek olurlarsa, İmamoğlu yüzde 48,2, Kurum yüzde 33,9 oy alıyor. Yüzde 17,9 “Fikrim yok” diyor.

Bu eşleşmede İYİ Parti seçmeninin yüzde 84.2’’si, DEM Parti seçmeninin yüzde 75’i İmamoğlu’nu destekliyor. Kurum, İYİ Parti seçmeninden yüzde 6,1, DEM Parti seçmeninden yüzde 2,7 oranında oy alıyor.

Sencar: "2024 yerel seçimleri

önümüzdeki 20 yılı belirleyecek"

MetroPoll araştırmanın sahibi ve yöneticisi Özer Sencar dün X sosyal medya hesabından 2019 yerel seçimlerini kazanırken Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oyların geldiği kaynakları gösteren bir tablo yayımladı ve "Umarım seçimin bu etkisinin farkındadır tüm politikacı ve seçmenler" uyarısında bulundu.

2024 yerel seçimi sonuçları, özellikle İstanbul BBB seçimi sonuçları, önümüzdeki yirmi yılın Türkiye siyaseti üzerinde belirleyeci niteliklere sahip olacak. Umarım seçimin bu etkisinin farkındadır tüm politikacı ve seçmenler.

2019’da E.İ’oy verenlerin destekledikleri partiler. pic.twitter.com/AidqRAIkkq — Ozer Sencar (@ozersencar1) December 25, 2023

Sencar'ın yayımladığı tabloyu yorumlayan eski Zaman, halen Diken yazarı İhsan Dağı da "Tablo net: İmamoğlu 2019'da İstanbul'u tek başına CHP oylarıyla kazanmadı, oylarının yarısı CHP dışından geldi. İYİP ve DEM'in 'işbirliği siyaseti'nden uzaklaşması AKP için büyük bir avantaj. İmamoğlu'nun kaderi, parti merkezlerine rağmen muhalefeti tabanda birleştirmesine bağlı." dedi.

(AEK)