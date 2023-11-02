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Yayın Tarihi: 2 Kasım 2023 15:30
 ~ Son Güncelleme: 2 Kasım 2023 15:30
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İmamoğlu: İstanbul ciddi bir kuraklıkla baş başa

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yağış miktarlarının beklenenin altında kaldığı İstanbul'da barajların doluluk oranına dikkat çekerek suyun dikkatli kullanılması çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/02/imamoglu-istanbul-ciddi-bir-kuraklikla-bas-basa.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

İstanbul’da ve Türkiye’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların etkisiyle barajlardaki su oranı kritik seviyelere düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile İstanbul’daki kuraklık sorununa dikkat çekerek, su tasarrufu çağrısında bulundu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Su ve Atık Su Teknolojileri Daire Başkanı İsmail Aydın’ın da tasarruf çağrısında bulunduğu video ile ilgili İmamoğlu’nun notu şöyle:

“İstanbul ciddi bir kuraklıkla baş başa. İSKİ su kayıp ve kaçağını önlemede ciddi sonuçlar elde etti. İstanbulluları hem bu mücadelede yanımızda olmaya hem de su tasarrufunu ciddiyetle uygulamaya davet ediyorum.”

Öte yandan, İSKİ’nin paylaştığı verilere göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 18,07’ye düştü. (TY)

İstanbul'daki barajların son bir yıldaki ay sonları doluluk oranları. Görsel: İSKİ.
kuraklık istanbul su sorunu ekrem imamoğlu İSKİ İBB
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