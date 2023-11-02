İmamoğlu: İstanbul ciddi bir kuraklıkla baş başa

İstanbul’da ve Türkiye’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların etkisiyle barajlardaki su oranı kritik seviyelere düştü.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile İstanbul’daki kuraklık sorununa dikkat çekerek, su tasarrufu çağrısında bulundu.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Su ve Atık Su Teknolojileri Daire Başkanı İsmail Aydın’ın da tasarruf çağrısında bulunduğu video ile ilgili İmamoğlu’nun notu şöyle:



“İstanbul ciddi bir kuraklıkla baş başa. İSKİ su kayıp ve kaçağını önlemede ciddi sonuçlar elde etti. İstanbulluları hem bu mücadelede yanımızda olmaya hem de su tasarrufunu ciddiyetle uygulamaya davet ediyorum.”

İstanbul ciddi bir kuraklıkla baş başa. İSKİ su kayıp ve kaçağını önlemede ciddi sonuçlar elde etti. İstanbulluları hem bu mücadelede yanımızda olmaya hem de su tasarrufunu ciddiyetle uygulamaya davet ediyorum. pic.twitter.com/94lEkyQ3Py — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 1, 2023

Öte yandan, İSKİ’nin paylaştığı verilere göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 18,07’ye düştü. (TY)