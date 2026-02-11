ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 11.02.2026 16:07 11 Şubat 2026 16:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.02.2026 16:18 11 Şubat 2026 16:18
Okuma Okuma:  1 dakika

AKIN GÜRLEK ADALET BAKANI OLARAK ATANDI

İmamoğlu: İktidar, çaresizlik ve korku sebebiyle hukuksuzluğu göze almıştır

İmamoğlu, "Devlet geleneğimiz, Cumhuriyetimiz, demokrasimiz ve geleceğimiz büyük tehdit altındadır. Azim ve kararlılığımız tamdır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İmamoğlu: İktidar, çaresizlik ve korku sebebiyle hukuksuzluğu göze almıştır
Ekrem İmamoğlu/ Desen: Anonim, @imamogluekrem, facebook.com

İstanbul Cumhuriuyet Savcısı Akın Gürlek'in Erdoğan'ın kararı ile Adalet Bakanlığı'na atanmasının ardından açıklama yapan CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "İktidar, içine düştüğü çaresizlik ve korku sebebiyle her türlü hukuksuzluğu göze almıştır” dedi.

Akın Gürlek'in yerine Can Tuncay vekil olarak atandı
Akın Gürlek'in yerine Can Tuncay vekil olarak atandı
11 Şubat 2026
Akın Gürlek Adalet Bakanı oldu, Ali Yerlikaya İçişlerinden alındı
ADALETE İBB STANDARDI
Akın Gürlek Adalet Bakanı oldu, Ali Yerlikaya İçişlerinden alındı
11 Şubat 2026

İmamoğlu’nun açıklaması şöyle:

"Ya Adalet Ya Sefalet!

Adalet yoksa bereket yok.
Adalet yoksa barış, huzur olmaz.
Adalet yoksa itibar, demokrasi, üretim, kalkınma, geçim, yatırım olmaz.

İşsizlik, açlık, yoksulluk, umutsuzluk vardır.

İktidar, içine düştüğü çaresizlik ve korku sebebiyle her türlü hukuksuzluğu göze almıştır.

Devlet geleneğimiz, Cumhuriyetimiz, demokrasimiz ve geleceğimiz büyük tehdit altındadır.

Azim ve kararlılığımız tamdır.

Birlikte başaracağız!"

(EMK)

İstanbul
akın gürlek ekrem imamoğlu İBB operasyonu İBB protestoları
ilgili haberler
Muhalefetten Akın Gürlek yorumu: Türkiye hukuk devleti değil, siyasi operasyon var
11 Şubat 2026
/haber/muhalefetten-akin-gurlek-yorumu-turkiye-hukuk-devleti-degil-siyasi-operasyon-var-316577
Akın Gürlek'in yerine Can Tuncay vekil olarak atandı
11 Şubat 2026
/haber/akin-gurlek-in-yerine-can-tuncay-vekil-olarak-atandi-316575
ADALETE İBB STANDARDI
Akın Gürlek Adalet Bakanı oldu, Ali Yerlikaya İçişlerinden alındı
11 Şubat 2026
/haber/akin-gurlek-adalet-bakani-oldu-ali-yerlikaya-icislerinden-alindi-316565
Akın Gürlek'ten 'toplantı' kararı: İBB iddianamesini açıklaması bekleniyor
11 Kasım 2025
/haber/akin-gurlek-ten-toplanti-karari-ibb-iddianamesini-aciklamasi-bekleniyor-313424
Özgür Özel: Akın Gürlek’e ben bir söyledim, o ikinciyi de itiraf etti
7 Kasım 2025
/haber/ozgur-ozel-akin-gurleke-ben-bir-soyledim-o-ikinciyi-de-itiraf-etti-313323
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e 500 bin TL’lik tazminat davası
7 Kasım 2025
/haber/akin-gurlekten-ozgur-ozele-500-bin-tllik-tazminat-davasi-313288
