İmamoğlu: İktidar, çaresizlik ve korku sebebiyle hukuksuzluğu göze almıştır

İstanbul Cumhuriuyet Savcısı Akın Gürlek'in Erdoğan'ın kararı ile Adalet Bakanlığı'na atanmasının ardından açıklama yapan CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "İktidar, içine düştüğü çaresizlik ve korku sebebiyle her türlü hukuksuzluğu göze almıştır” dedi.

Akın Gürlek'in yerine Can Tuncay vekil olarak atandı

ADALETE İBB STANDARDI Akın Gürlek Adalet Bakanı oldu, Ali Yerlikaya İçişlerinden alındı

Ya Adalet Ya Sefalet!



Adalet yoksa bereket yok.

Adalet yoksa barış, huzur olmaz.

Adalet yoksa itibar, demokrasi, üretim, kalkınma, geçim, yatırım olmaz.



İşsizlik, açlık, yoksulluk, umutsuzluk vardır.



İktidar, içine düştüğü çaresizlik ve korku sebebiyle her türlü hukuksuzluğu… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) February 11, 2026

İmamoğlu’nun açıklaması şöyle:

"Ya Adalet Ya Sefalet!

Adalet yoksa bereket yok.

Adalet yoksa barış, huzur olmaz.

Adalet yoksa itibar, demokrasi, üretim, kalkınma, geçim, yatırım olmaz.

İşsizlik, açlık, yoksulluk, umutsuzluk vardır.

İktidar, içine düştüğü çaresizlik ve korku sebebiyle her türlü hukuksuzluğu göze almıştır.

Devlet geleneğimiz, Cumhuriyetimiz, demokrasimiz ve geleceğimiz büyük tehdit altındadır.

Azim ve kararlılığımız tamdır.

Birlikte başaracağız!"

(EMK)