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Yayın Tarihi: 27 Mart 2025 10:49
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2025 15:15
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İmamoğlu için “sahte tanık aranıyor” diyen CHP’li vekile soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, resen soruşturma başlattığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmamoğlu için “sahte tanık aranıyor” diyen CHP’li vekile soruşturma
*Fotoğraf videodan alınmıştır

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında "sahte tanık" arandığına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen liderliğini tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması ile ilgili olarak sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı ve tanıkların tehdit edildiği yönünde 26.03.2025 tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Milletvekili Turan Turan Özer hakkında halkı yanıltıcı bilgi alenen yaymak ve yargı organlarını aşağılamak suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Özer paylaşımında "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu için sahte tanık aranıyor! Yanlış duymadınız! Kadın mahkumlar SEGBİS aracılığıyla, savcılık tarafından 'İş birliği yapmazsan çocuklarını yıllarca göremezsin' denilerek çocuklarıyla tehdit ediliyor; Ekrem İmamoğlu aleyhinde yalan tanıklık yapmaya zorlanıyor" demişti.

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Özgür Özel de "sahte tanık" arandığını söyledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dün Beylükdüzü’nde katıldığı iftar programında, “sahte tanık” ile ilgili şunları söylemişti:

 “Suç yok, elde delil yok, çaresizlik çok büyük. Savcı, bu rezaleti örtbas etmek dosyanın içini doldurabilmek için, gizli tanıklar, yalandan itirafçılar, iftira atacak birilerini arıyor. Ekrem İmamoğlu'nun 10-15 yıl önce Beylikdüzü'nden tanıdığı insanları, komşularını savcılığa çağırıp tanıklık yapmaya zorluyorlar.

‘Siz iş yaptınız mı? Karşılığında bir şey verdiniz mi? Belediye Başkanlığı sırasında kendisi çevresi sizden bir şey istedi mi? İstemiştir. Olduğunu biliyorum. İtiraf etmezsen yalancı tanıklıktan seni içeri atarım’ diye sahte ve yalan ifadeye zorlatan çabalar var.

Diğer taraftan cezaevinde tutuklu kadınları SEGBİS bağlantısıyla arayıp, ‘Bana anlatacağın bir şey varsa bu son şansın. Yoksa bir daha seni dinlemem. Çocuklarının yüzünü yıllarca, belki 10 sene göremezsin’ deyip 3-4 yaşında evladı olan kadın tutukluları zorluyor. Ardından da yanına birini yolluyor, ‘Savcı kızdı ama sen onun dediği gibi bir şeyler söylersen, hazır olursan, yine söyleriz seni dinler, buradan yarın çıkar gidersin’ diyorlar.”

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Turan Taşkın Özer
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