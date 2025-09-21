İmamoğlu: Hep birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisini 22. Olağanüstü Kurultay’ın mesaj gönderdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali için açılan davalar ve ‘mutlak butlan’ ile kayyım atanma ihtimali karşısında delegelerin desteğini göstermek amacıyla bugün 22. Olağanüstü Kurultay’ı düzenliyor.

İmamoğlu, Ankara Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen olağanüstü kurultayda okunan mesajında öne çıkanlar şöyle:

“Gerçek bir Cumhuriyet ve tam bir demokrasi üzerinde yükselecek bu hakça düzen, herkes için her yerde adaletin, hürriyetin, refahın ve güvenliğin teminatı olacaktır. Milli iradenin üzerinde hiçbir gücün bulunmadığı, yöneticilerin vatandaş karşısında haddini bildiği adalet ve hürriyet düzeni; milletimizin özlemi, bizim de kutsal görevimizdir.

“İktidar, umudunu CHP’nin bölünmesine bağladı”

“Normal şartlar altında bir daha asla seçim kazanamayacağını, milletin sessiz isyanı karşısında yok olup gideceğini çok iyi bilen bu iktidar; bütün umudunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin zayıflamasına, bölünüp ayrışmasına bağlamıştır. Bunu sağlamak için hukuksuzlukta ve zorbalıkta sınır tanımıyor, her geçen gün yeni tuzaklarla bizi yolumuzdan alıkoymaya çalışıyor.

“Bütün bunlara maruz kalan biz Cumhuriyet Halk Partililer; çok değerli Genel Başkanımızla, partimizin tüm kurulları ve örgütleriyle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimizle, seçmenlerimizle, bize umut bağlamış milyonlarla birlikte yılmadan direniyoruz.

“Bütün muhalifler baskı ve zulüm altında”

“Yalnız biz değil, bütün muhalifler baskı ve zulüm altında. Adalet duygusunu yitirmiş, son sözü milletin söylemesine tahammül edemeyen, rakipleriyle sandıkta mertçe yarışma niyeti olmayan bu iktidar; bir avuç insan dışında kelimenin tam anlamıyla herkese zulmediyor. Yol açtığı yoksulluk ve işsizlikle zulmediyor, yarattığı eşitsizlik ve adaletsizliklerle zulmediyor.

“Ama zalimin zulmü varsa, mazlumun da haysiyeti var, yüreği var, aklı var, umudu var. Âşık Mahsuni Şerif’in dediği gibi: 'Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah’ı var.'

“Hiçbir güç tarihin akışını tersine çeviremez”

“'Kurtuluş yok tek başına' diyenler; kendisi için ne istiyorsa başkası için de aynısını isteyenler elbette kazanacak. Adalet ve hürriyet, birlik ve kardeşlik elbette kazanacak. Bundan bir an için bile kuşku duymadım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi var. Çünkü sizler varsınız. Çünkü bu aziz milletin tertemiz bir vicdanı ve çok derin bir sağduyusu var.

“Tek yürek, tek yumruk olmuş bir Cumhuriyet Halk Partisi; Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin teminatıdır. Biz bir ve bütün olduğumuzda, hiçbir güç milletin vicdanını ve iradesini yok sayarak tarihin akışını tersine çeviremez.”

