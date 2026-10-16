İmamoğlu hakkında yeni soruşturma: Savunma yaparken soruşturma başlatıldı

hakkında, İBB davasında savunma yaptığı sırada soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya gerekçe olarak “kamu görevlisine görevinden dolayı aleni hakaret” suçlamasını gösterdi.

İBB davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resen başlattığı soruşturmanın, İmamoğlu’nun 15 Ekim’deki duruşmada yaptığı savunmayla ilgili olduğu açıklandı.

Soruşturmanın, İmamoğlu’nun savunması sırasında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yaptığı telefon görüşmesini anlatması ve konuşmayı taklit ederek aktarması üzerine başlatıldığı öğrenildi.

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Başsavcılıktan açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2026/208 Esas sayılı dosyasının sanıklarından olan Ekrem İMAMOĞLU’nun 15/10/2026 tarihli duruşmadaki, kamu davasına esas soruşturmayı yürüten yargı mensuplarını hedef alan ifadeleri nedeniyle, ‘kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret’ suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.”

İmamoğlu ne dedi?

Akın Gürlek'in İstanbul'da göreve başlamasının ardından kendisinden hayırlı olsun ziyareti için randevu istediğini dünkü duruşmada anlattı.

İmamoğlu, görüşme için 30 Ekim'e randevu verildiğini, ancak randevunun bir gün önce iptal edildiğini söyledi.

İmamoğlu, Akın Gürlek ile arasında geçtiğini belirttiği konuşmayı ve sonrasında yaşananları şöyle özetledi:

“Aradım, ‘Sizden randevu istedim bir hafta 10 gündür randevu vermiyorsunuz. Niçin vermiyorsunuz?’ dedim, ‘Çok yoğunum’ dedi. ‘Sizi İstanbul Valisi ziyaret etti teamül gereği İstanbul Valisi’nden sonra ziyaret etmesi gereken kişi benim’ dedim. Yine o hiç unutmadığım kulağımda duran tiz sesiyle, ‘E ben hemen çözmeye…’ dedi. ‘Çözmek değil bana bu hafta randevu verin ya da vermeyin’ dedim. Bu kadar net. Çarşamba günü 30 Ekim'e randevu verdi. Saati de belli, kayıt da var. 30 Ekim sabahı o kişi Esenyurt Belediyesi'ne operasyon yaptı. Bir gün önce de o randevuyu iptal etti."

"Onun için bunların hepsi o davanın bir parçası. Ama bunları bir sanık olarak yapmayacağım. Kendimi aklamak için de yapmayacağım. Çünkü aklanması gereken kişi ben değilim. Aklanması gereken birinci kişiyi biliyorum, ikinci kişiyi de biliyorum, üçüncü kişiyi de biliyorum. Sıralamasını yaptım, isimlerini vermeyeceğim. En az benim kadar 87 milyon bu üç kişiyi tarifleyecektir. Aklanması gereken onlardır ve onlar olacak. Hem millet huzurunda, hem yargı huzurunda, hem yüce Yaradan huzurunda.”

(EMK)