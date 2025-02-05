İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik ifadeleri nedeniyle 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

Soruşturmanın, İmamoğlu’nun söz konusu paneldeki konuşmalarında suç teşkil eden ifadelerin tespit edilmesi üzerine başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, Akın Gürlek’in geçmişte ve halen terör suçlarıyla ilgili görevlerde bulunduğu, çeşitli terör örgütlerince hedef gösterildiği ifade edildi. Bu bağlamda İmamoğlu’nun konuşmalarının, Gürlek’i hedef haline getirerek "terörle mücadelede görev yapan kişileri hedef gösterme" suçunu oluşturduğu ileri sürüldü. Ayrıca İmamoğlu’nun ifadelerinin, Başsavcı Gürlek’i küçük düşürmeye ve tehdit etmeye yönelik olduğu, bu nedenle ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

İddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi

İddianamede, İmamoğlu'nun 27 Ocak’ta yaptığı bir basın toplantısında, mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapan bir kişiyi hedef alarak "yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" suçunu işlediğine dair ayrı bir soruşturmanın sürdüğü bilgisi de yer aldı.

İki olay bir arada değerlendirildiğinde, İmamoğlu'nun kamu görevini kullanarak yargı organları üzerinde baskı oluşturmayı ve partisinin lehine etkilemeyi amaçladığı öne sürüldü. Bu kapsamda, İmamoğlu’nun "kamu görevlisine hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev yapanları hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince, kamu görevlerinden yoksun bırakılması da istendi.

Hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderilirken, mahkeme heyetinin incelemesi devam ediyor.

Polat: Bize ulaşan tebligat yok

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, "Bize ulaşan bir tebligat yok. Bizim bilgimiz ve erişimimiz olmayan bir iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilip edilmeyeceği de belli değil. Bu durumda iddianameyi yaymış olmalarını da kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

Avukat Polat, savcılığın ceza istemine ilişkin ise, İmamoğlu'na ceza verilmesi halinde siyasi yasaklı olacağını belirtti.

(EMK)