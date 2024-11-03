İmamoğlu: Hak, hukuk, adalet adımları olsun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştirak şirketi Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu koşuldu.

Maratonun başlama işaretini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran birlikte verdi.

1500’ü gönüllülerden toplam 9 bin 60 kişinin görev aldığı organizasyonda, 4 kıtadan 31’i erkek ve 16’sı kadın, toplam 47 elit atlet derece almak için Asya’dan Avrupa’ya geçerek kıta değiştirdi.

42 kilometrelik maratonda elit erkekler kategorisinde Etiyopyalı Dejene Debela ipi önde göğüsledi. Debela, yarışı 2.11.40'lık dereceyle tamamladı. Debela’yı 2.11.55'lik derecesiyle Kenyalı Matthew Samperu takip etti. Maratonun favorileri arasında gösterilen Kenyalı Kenneth Kiprop Kipkemoi ise 2.12.07'lik derecesiyle üçüncü oldu. Elit kadınlar kategorisinde ise Bahreynli atlet Ruth Jebet 2.24.45'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Etiyopyalı sporculardan Erge Diro 2.33.37'lik dereceyle ikinci, Ayantu Abdi ise 2.33.49'luk derecesiyle üçüncü sırada geldi. Tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerde Ömer Cantay 2.40.05, kadınlarda ise Zübeyde Süpürgeci 2.51.42'lik derecesiyle ilk sırayı aldı. Erkekler 15 kilometrede ise Abdullah Tuğluk 48.41'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirdi. Kadınlarda da Meksika'dan Argentina Valdepenas Cerna 56.31 ile ilk sırada geldi.

İmamoğlu: Başarılı bir dönemin adımı olsun

Çaldığı start kornası öncesi 42K koşucularına başarılar dileyen İmamoğlu, “Yarışa başlamak ilk adım kolaydır, sonrası gittikçe zorlaşır ama tam bir hayat mücadelesi gibi olan bu maratonda sizlerin bu asil spor dalındaki koşunuzda hepinizi şimdiden alkışlıyorum. Başarılı bir yarış diliyorum” dedi.

Konuşmasının ardından maratona katılan İmamoğlu, zaman zaman yürüdü, zaman zaman da koştu.

İmamoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yürüyüş yaptığı esnada basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada şunları kaydetti:

“Bugünkü burada atılan, koşulan her adımın memleketimiz için güzel adımlar olmasını diliyorum. Başta hak, hukuk, adalet adımları; başarı, huzur, sağlık erdemli bir dönemin, kabiliyetli bir dönemin, dünya ölçeğinde başarılı bir dönemin adımı olsun. Her güçlü adımın milletin bir adımına dönüşmesini diliyorum.”

(VC)