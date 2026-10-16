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YT: Yayın Tarihi: 16.10.2026 14:02 16 Ekim 2026 14:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.10.2026 14:10 16 Ekim 2026 14:10
Okuma Okuma:  2 dakika

İmamoğlu, Gürlek’in AA’daki sözlerine tepki gösterdi

Gürlek’in kendisini “suç örgütü lideri” olarak nitelendirmesini eleştiren İmamoğlu, “Sen bana ‘suç örgütü lideri’ diyorsun. Bir vatandaş bu kadar korunmasız olur mu yasa önünde, yargı önünde, hukuk önünde?” dedi.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
İmamoğlu, Gürlek’in AA’daki sözlerine tepki gösterdi
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İBB davasında savunmasını sürdüren Ekrem İmamoğlu, dün Akın Gürlek’le yaptığı telefon görüşmesini anlatmasının ardından hakkında soruşturma açılmasına tepki gösterdi.

Gürlek’in kendisini “suç örgütü lideri” olarak nitelendirmesini eleştiren İmamoğlu, “Sen bana ‘suç örgütü lideri’ diyorsun. Bir vatandaş bu kadar korunmasız olur mu yasa önünde, yargı önünde, hukuk önünde?” dedi.

İmamoğlu, hakkındaki davalarda 23 hâkimin görevden alındığını veya yerinin değiştirildiğini öne sürerek yargı sürecini eleştirdi. “Benim hakimi sürülmemiş davam yok, hâkimi değişmemiş davam yok. Ekrem İmamoğlu’na açtıkları her davaya hâkim bile beğendiremiyorlar” diye konuştu.

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olmasına ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) başkanlığı görevini yürütmesine de değinen İmamoğlu, Gürlek’in kendisi hakkındaki açıklamalarını sürdürmesini eleştirdi. İmamoğlu şöyle dedi:

"Bu iddianamenin imzacısı HSK'nın başında. Hakimlerin atanması, terfisi, sürgününü belirleme kurulu başında. Ve hala, hala bu dava ile ilgili konuşmaya devam ediyor. Dün söyledim hâlâ Anadolu Ajansına verdiği röportajda bana, beni hitap ederken, yani beni konuşurken "Ekrem İmamoğlu suç örgütü lideri" diyor. Suç örgütü lideri kadar taş düşsün başına. Ayıp ya!

Neymiş? Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Ekrem İmamoğlu hakkında sözlerinden dolayı soruşturma açtı. Bana, bana "suç örgütü lideri" diyorsun sen ya! Ey Bakan! Yani bir, bir kul, kul, Allah'ın kulu, bir vatandaş, bir yurttaş bu kadar korunmasız olur mu ya yasa önünde, yargı önünde, hukuk önünde? Bu kadar korunmasız olur mu ya?

Savunma hakkı müdahalesi bu salonda başlamadı. 19 Haziran 2025'te başladı, Mehmet Pehlivan'ın tutuklandığı gün. Suçu ne? İddianamede yazıyor: Avukatlık mesleğini bir zırh gibi kullanmak! Avukat ya! Kardeşim, benim avukatım, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı. Mesleğini zırh gibi kullanmış. Yani mesleğinizden zırh oluyor mu bilmiyorum ama zırhsa evet, kullanacak, avukat çünkü."

"Avukatım mesleğini zırh gibi kullanmış"

İmamoğlu, savunma hakkına müdahalenin avukatı Mehmet Pehlivan’ın 19 Haziran 2025’te tutuklanmasıyla başladığını söyledi. Pehlivan’ın iddianamede “avukatlık mesleğini bir zırh gibi kullanmakla” suçlandığını aktaran İmamoğlu, “Avukat ya! Benim avukatım. Mesleğini zırh gibi kullanmış. Zırhsa evet, kullanacak; avukat çünkü” dedi.

Avukatlarının cezaevi görüş saatleri ve ziyaretçi bilgilerinin UYAP üzerinden ifşa edildiğini belirten İmamoğlu, avukatlarını ziyaret eden kişilerin de soruşturmalara konu edildiğini söyledi. Bir siyasi arkadaşının, kendisini Silivri’de 50 kez ziyaret etmesiyle ilgili sorunun ardından tutuklandığını söyledi.

İmamoğlu hakkında yeni soruşturma: Savunma yaparken soruşturma başlatıldı
İmamoğlu hakkında yeni soruşturma: Savunma yaparken soruşturma başlatıldı
Bugün 08:07

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ekrem İmamoglu İBB dava çelişkileri akın gürlek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler...

bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. TGS İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize’de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergilerinde haber ve yazıları yayımlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. “Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri”, “Sırtında Sepeti”, “Medya ve Yalanlar” isimli kitaplara yazılarıyla katkı sundu. bianet stajyeri (2000). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun.

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