İmamoğlu gözaltısı TL’ye değer kaybettirdi, dövize rekor kırdırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100’den fazla kişiye yönelik gözaltı kararının ardından TL diğer tüm para birimleri karşında değer kaybetti. Dolar ve euro kurları yeni zirve yaptı.

Dolar/TL ilk kez 41 seviyesini aşarken, euro/TL de 44'ün üzerine çıkarak rekor seviyeyi gördü. Dolar 41,64, euro 44,88'e kadar yükseldi. Ancak daha sonra dolar 38, euro da 42 seviyesinde doğru düştü.

Gram altın ilk kez 4 bin lirayı aştı

Operasyonun ardından döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş altına tarihi bir zirve yaptırdı. Gram altının fiyatı tarihte ilk kez 4 bin TL’yi aştı. Merkez Bankası’nın müdahalesi sonrası gram altın kademeli olarak düşüşle 3 bin 800'ün altına indi.

İBB OPERASYONU Borsa güne sert düşüşle başladı

Mehmet Şimşek: Program kararlılıkla devam ediyor

Krizin ortasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, erişimin kısıtlandığı X'ten açıklama yaptı. İki cümlelik açıklamada Şimşek "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" dedi.

Merkez Bankası 20 milyar dolar sattı

Uzmanlara göre dövizdeki düşüş Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası yaşandı. Ekonomist Ömer Rıfat Gencal, Merkez Bankası'nın sattığı dövizin 20 milyar dolar olduğunu söyledi.

(HA)