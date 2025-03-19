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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 11:24
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 12:02
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İmamoğlu gözaltısı TL’ye değer kaybettirdi, dövize rekor kırdırdı

Dolar 41,64, euro 44,88'i gördü. Gram altın da Türkiye tarihinde ilk kez 4 bin lirayı aştı. Ekonomist Ömer Rıfat Gencal'a göre Merkez Bankası dövizdeki yükselişi durdurabilmek için 20 milyar dolar sattı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İmamoğlu gözaltısı TL’ye değer kaybettirdi, dövize rekor kırdırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100’den fazla kişiye yönelik gözaltı kararının ardından TL diğer tüm para birimleri karşında değer kaybetti. Dolar ve euro kurları yeni zirve yaptı.

Dolar/TL ilk kez 41 seviyesini aşarken, euro/TL de 44'ün üzerine çıkarak rekor seviyeyi gördü. Dolar 41,64, euro 44,88'e kadar yükseldi. Ancak daha sonra dolar 38, euro da 42 seviyesinde doğru düştü.

Gram altın ilk kez 4 bin lirayı aştı

Operasyonun ardından döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş altına tarihi bir zirve yaptırdı. Gram altının fiyatı tarihte ilk kez 4 bin TL’yi aştı. Merkez Bankası’nın müdahalesi sonrası gram altın kademeli olarak düşüşle 3 bin 800'ün altına indi.

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Mehmet Şimşek: Program kararlılıkla devam ediyor

Krizin ortasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, erişimin kısıtlandığı X'ten açıklama yaptı. İki cümlelik açıklamada Şimşek "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" dedi.

Merkez Bankası 20 milyar dolar sattı

Uzmanlara göre dövizdeki düşüş Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası yaşandı. Ekonomist Ömer Rıfat Gencal, Merkez Bankası'nın sattığı dövizin 20 milyar dolar olduğunu söyledi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu döviz euro dolar Altın
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