İmamoğlu gözaltısı: Sosyal medyaya ve protestoculara operasyon

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası polisin sosyal medyaya yönelik operasyonu sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün itibariyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik (TCK 216)’ ve ‘suç işlemeye tahrik (TCK 214)’ suçlamasıyla 37 sosyal medya kullanıcısının gözaltına alındığını açıkladı. Önceki gün de 37 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyon İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşı eylem yapanlara sıçradı. Yerlikaya 53 kişiye ‘2911 Sayılı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’, ‘kamu malına zarar verme (TCK 151-152) ve ‘görevi yaptırmamak için direnme (TCK 265)’ suçlamasıyla işlem yapıldığını duyurdu.

Ayrıca Yerlikaya 16 polisin yaralandığını açıklarken polis şiddeti nedeniyle yaralananlara ilişkin bilgi vermedi.

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(HA)