İmamoğlu: Geleceğimizi barış içinde inşa etmek zorundayız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İmamoğlu, Türkiye’nin barışa ulaşması için tek taraflı adımların yeterli olmayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Terörü bitirecek, şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir. Bu vesileyle çağrıyı değerli buluyoruz. Ancak, sorumluluk sadece tek bir tarafın değil, bu ülkeyi yönetenlerin de omuzlarındadır. Türkiye’nin gerçekten demokratik, insan haklarına ve hukuka uygun ilkelerle yönetilmesi asıl meseledir."

Cumhuriyet’in tüm yurttaşları kapsayan bir yönetim anlayışına sahip olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları ekledi:

"Cumhuriyet fikri tam da bunu tarif eder; koşulsuz tüm yurttaşlarını kapsar ve kucaklar. Hep birlikte, geçmişin acılarından ders çıkararak, ortak geleceğimizi barış içinde inşa etmek zorundayız. Özgür ve demokratik bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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(EMK)