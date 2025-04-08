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Yayın Tarihi: 8 Nisan 2025 17:33
 ~ Son Güncelleme: 8 Nisan 2025 17:58
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İmamoğlu eylemlerine katılan 819 kişi hakkında kamu davası açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, protestolara katılan 278'i tutuklu 819 kişi hakkında kamu davası açıldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğraf, 23 Mart’ta Saraçhane'de yapılan eylemlerden bir polisin yurttaşlara müdahalesi görülüyor. Polis, elinde plastik mermi veya boya kapsülü atan bir silah tutuyor ve nişan almış durumda.
*Saraçhane'de protestoculara polis müdahalesi, 23 Mart 2025. (Fotoğraf: Ali Dinç/bianet)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 51 kişinin tutuklanmasının ardından başlayan eylemlere katılan 278'i tutuklu 819 kişi hakkında kamu davası açıldığını duyurdu.

AA’nın haberine göre; Başsavcılık, İstanbul'da yapılan “toplantı ve gösteri yürüyüşleri” ile ilgili 20 ayrı soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Savcılık, toplam 829 kişiden 819'u hakkında asliye ceza mahkemelerine dava açıldığını ifade etti.

10 kişinin ise “firari” olduğu belirtildi.

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(RT)

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İstanbul
istanbul cumhuriyet başsavcılığı ifade özgürlüğü
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