İmamoğlu eylemlerine katılan 819 kişi hakkında kamu davası açıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, protestolara katılan 278'i tutuklu 819 kişi hakkında kamu davası açıldığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 51 kişinin tutuklanmasının ardından başlayan eylemlere katılan 278'i tutuklu 819 kişi hakkında kamu davası açıldığını duyurdu.
AA’nın haberine göre; Başsavcılık, İstanbul'da yapılan “toplantı ve gösteri yürüyüşleri” ile ilgili 20 ayrı soruşturma yürütüldüğünü belirtti.
Savcılık, toplam 829 kişiden 819'u hakkında asliye ceza mahkemelerine dava açıldığını ifade etti.
10 kişinin ise “firari” olduğu belirtildi.
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8 Nisan 2025
(RT)
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