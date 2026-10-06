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YT: Yayın Tarihi: 06.10.2026 16:45 6 Ekim 2026 16:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.10.2026 16:50 6 Ekim 2026 16:50
Okuma Okuma:  1 dakika

İmamoğlu: Erdoğan’ın hayalindeki Türkiye operasyonlar ülkesidir

İmamoğlu, "Bu millet sandıkta 'sil baştan' diyecek, Türkiye'yi huzura kavuşturacak tek iradedir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu: Erdoğan’ın hayalindeki Türkiye operasyonlar ülkesidir
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Görevden uzaklaştırılan tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli X hesabından yapılan paylaşımında şöyle seslendi:

"Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanması, milli iradeyi gasp eden 'vurguncu' anlayışın çaresizliğinin geldiği son aşamadır. Erdoğan siyasetinin geldiği nokta 'operasyon bağımlılığıdır'. Erdoğan'ın hayalindeki Türkiye, 'operasyonlar ülkesidir.' Sandıktan ve milletten ümidini kesmiştir. Erdoğan millet iradesine, yanındakiler ise devletin ve milletin malına çökmeye bağımlı hale gelmiştir. Eyüpsultan, Yenişehir, Mezitli Belediye Başkanları ve Ataşehir Belediye Başkan Vekilinin tutukluluğu da bir yolsuzluk operasyonu değil; 'asrın soygunu fon vurgunu' faillerinin gündemi örtme çabasının, dengesini kaybetmiş yargı kollarının siyasi operasyonlarının devamıdır. Bu millet sandıkta 'sil baştan' diyecek, Türkiye'yi huzura kavuşturacak tek iradedir."

Mersin’de 3 belediye başkanı tutuklandı
Mersin’de 3 belediye başkanı tutuklandı
Bugün 09:38

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu Vahap Seçer İBB operasyonu ailem güvende operasyonları
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/haber/casusluk-davasi-imamoglu-mit-dort-aydir-mahkemenin-sorularina-yanit-vermiyor-323905
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