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HABER
Yayın Tarihi: 27 Mart 2024 15:18
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2024 15:21
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İmamoğlu duyurdu: 2027 Avrupa Oyunları İstanbul’da

İmamoğlu, “İnanıyorum ki, bu büyük başarı, sadece kentimizin değil, spor camiamızın, ülkemizin, milletimizin ve devletimizin ortak bir zaferi olarak tarihteki yerini alacak. İBB ekipleri olarak, 2027 Avrupa Oyunları'nı çok titiz bir süreci geride bırakarak ülkemize kazandırdık” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmamoğlu duyurdu: 2027 Avrupa Oyunları İstanbul’da

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Belediyesi, Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul ve Türkiye için önem taşıyan gelişmeyi Saraçhne’deki belediye binasında düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı.

Toplantıda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Karateci Serap Özçelik Arapoğlu ve Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Taekwondocu Nafia Kuş Aydın İmamoğlu’na eşlik etti.

“Milletimizin ve devletimizin ortak zaferi”

“İstanbul’umuz ve ülkemiz adına tarihi bir günün coşkusunu yaşıyoruz” diyen İmamoğlu, Avrupalı sporcuların katılımıyla dört yılda bir gerçekleştirilen Avrupa Oyunları’na 2027’de İstanbul’un ev sahipliği yapacağını kamuoyuyla paylaştı.

İmamoğlu, İstanbul’un olimpiyat yolculuğunda milat olma özelliği taşıyan gelişmeyle ilgili duygularını, “İnanıyorum ki, bu büyük başarı, sadece kentimizin değil, spor camiamızın, ülkemizin, milletimizin ve devletimizin ortak bir zaferi olarak tarihteki yerini alacak. İBB ekipleri olarak, 2027 Avrupa Oyunları'nı çok titiz bir süreci geride bırakarak ülkemize kazandırdık” diye paylaştı.

Avrupa Olimpiyat Komiteleri nezdindeki temasların kısa sürede sonuca ulaştığını belirten İmamoğlu, süreçle ilgili “Buradan, ilk olarak gösterdikleri sıcak ilgi ve yapıcı yaklaşım için değerli EOC - Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Spyros Capralos nezdinde tüm Olimpiyat yetkililerine 16 milyon İstanbullu adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

“Tarihin en iyisi olarak gerçekleştireceğimizden hiç şüphem yok”

Yerel seçimler nedeniyle resmi imza töreninin daha sonra yapılacağını kaydeden İmamoğlu, şöyle dedi:

“Hiç kuşkusuz, bu kadar büyük ve ciddi bir organizasyonu gerçekleştirmek için büyük bir koordinasyon ve dayanışma gerekiyor. Bunu da yoğun uğraşlar sonucunda sağlamaktan dolayı çok memnunuz." 

"Universiade'dan Formula 1'e, Şampiyonlar Ligi Finalleri'nden Dünya Basketbol Şampiyonası’na kadar yüksek dikkat ve özen gerektiren sayısız spor organizasyonunu eksiksiz düzenleyebilen bir ülkeyiz. Tüm bu tecrübelerimiz ve heyecanımızla hedefini 2036 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları olarak koymuş ve objektif bir gözle değerlendirildiğinde tüm rakiplerimizden de önde olan bir kentiz... "

"2027 Avrupa Oyunları'nı el ele vererek, tarihin en iyisi olarak gerçekleştireceğimizden hiç şüphem yok. Hem de İstanbul olarak bu özel organizasyona çok büyük değer katacağımızı düşünüyorum. İstanbul Avrupa Oyunları 2027, konuya katkı sağlayan herkes için büyük bir başarı hikayesi olacak."

(EMK)

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