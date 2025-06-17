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Yayın Tarihi: 17 Haziran 2025 15:42
 ~ Son Güncelleme: 17 Haziran 2025 16:27
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İmamoğlu duruşmasında alınan ses ve görüntü kaydı hakkında soruşturma

Başsavcılık, ses ve görüntüleri "yetkisiz" olarak kayda alan veya nakleden kişi ve kişiler hakkında re'sen soruşturma başlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu duruşmasında alınan ses ve görüntü kaydı hakkında soruşturma
Fotoğraf: AA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlarda gözaltına alınmasının ardından tutuklanan ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın duruşmasının ardından kayda alınarak paylaşılan görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava ve soruşturmalar
Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava ve soruşturmalar
16 Haziran 2025

Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri gerekçesiyle açılan davanın ikinci duruşması dün (16 Haziran) Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görüldü. Duruşma sonrası İmamoğlu'nun salondan ayrılırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hakim karşısında: Yargılanmıyoruz, cezalandırılıyoruz
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hakim karşısında: Yargılanmıyoruz, cezalandırılıyoruz
16 Haziran 2025

Sabah'ın haberine göre; Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun duruşması sonrası çekilerek paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Başsavcılık, ses ve görüntüleri "yetkisiz" olarak kayda alan veya nakleden kişi ve kişiler hakkında re'sen soruşturma başlattı.

TCK 286 ne diyor?

Madde 286 - Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
İBB Silivri akın gürlek ekrem imamoğlu başsavcılık
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