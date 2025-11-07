İmamoğlu: Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tahliyeleri bir an evvel gerçekleşmeli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'in (AİHM) Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği son karara ilişkin açıklama yaptı.

"Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ’ın tahliyeleri bir an evvel gerçekleşmelidir" çağrısı yapan İmamoğlu, "AİHM kararına göre yetki saptırması ve politik müdahale ile yapılan bu hukuksuz tutuklamalar, adaletin tecellisi ve hukuk devletinin gereği adına artık sona ermelidir" dedi.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstikametimiz demokrasi, kılavuzumuz adalet"

"Aziz Milletim, Türkiye Cumhuriyeti, ülkemiz, vatanımız tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşıyor. Eski dönem kapanıyor, yeni bir dönem başlıyor. Millet egemenliğinin sarsılmaz iradesinin devletimize ve milletimize demokrasiyi, adaleti, huzuru ve bereketi sağlayacağı Türkiye’nin ikinci yüzyılına girerken, milletin taleplerini reddeden ve Türkiye’nin geleceğini esir almaya çalışanların veda edememe halinin sancılarını yaşıyoruz. Bu kritik süreçte ne zulüm yaşanırsa yaşansın; milli birlik ve beraberliğimiz, ülkemizin 86 milyon eşit hissedarı olarak milletçe yaşama arzumuz ve geleceğimize sahip çıkma irademiz, Türkiye’yi koruyacak ve yüceltecektir. İstikametimiz demokrasi, kılavuzumuz ise adalet olmalıdır.

"Tahliyeleri bir an evvel gerçekleşmelidir"

"Bu çerçevede dokuz sene önce iktidarın yargıya verdiği talimatla millet iradesini, adaleti ve demokrasiyi hiçe sayarak tutuklanan Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ’ın tahliyeleri bir an evvel gerçekleşmelidir. AİHM kararına göre yetki saptırması ve politik müdahale ile yapılan bu hukuksuz tutuklamalar, adaletin tecellisi ve hukuk devletinin gereği adına artık sona ermelidir. Bursa fatihi Orhan Gazi’nin deyimiyle; 'Adaletin en kötüsü, geç tecelli edenidir.' Milli birlik ve beraberliğimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve gerçek bir demokrasi ancak milletin taleplerinde ve demokratik siyasetin yol göstericiliğinde sağlanacaktır. Milletimiz silahların susmasını ve demokrasinin kazanmasını istemektedir.

"Hayallerini paylaşma irademizi sürdüreceğiz"

"Biz, milletimizin talepleri doğrultusunda, milletimizin çıkarına bütün barış girişimlerine ilk günkü kararlılığımızla destek olmaya, yol göstermeye ve denetlemeye devam edeceğiz. Biliyoruz; ülkemizde yaşanan kaos, kriz ve siyasi çatışmalardan yoruldunuz. Fakat gönlünüzü ferah tutun! Demokrasi mücadelesinin yılmaz neferleri olarak, Türkiye’nin sigortası olma, milletin hakkını gözetme ve hayallerini paylaşma irademizi sürdüreceğiz.

"Seçimlerin adil, siyasetin ve düşüncenin özgür olmasını hep birlikte sağlayacağız. Türkiye’nin geleceğini yalnızca sizin iradeniz, hayalleriniz, kararlılığınız ve tertemiz yüreğiniz belirleyecek. Cumhuriyetimizin demokrasi ile taçlanacağı ikinci yüzyılında Türkiye’yi bizim el ele oluşturacağımız milletin iktidarı yönetecek! Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet, her daim güçlenerek ve millete umut olarak yoluna devam edecek! Her şey çok güzel olacak!"

(AB)