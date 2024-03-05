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HABER
Yayın Tarihi: 5 Mart 2024 23:39
 ~ Son Güncelleme: 6 Mart 2024 01:33
2 dk Okuma

COŞKUN: "PARTİLER AYRILDI AMA SEÇMENLER DEĞİL"

"İmamoğlu DEM Parti, İYİ Parti ve AKP'nin Kürt seçmeninin desteğini alabilir"

ANKA'nın sorularını yanıtlayan araştırmacılar, İstanbul seçmeninin İmamoğlu çevresinde toplanma eğiliminde olduğunda birleşiyor. Rawest araştırmadan Girasun DEM Parti'nin en az yüzde 40, Cuma Çiçek AKP'nin en çok yüzde 20-30 seçmeninin İmamoğlu'na yöneleceği görüşünde.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"İmamoğlu DEM Parti, İYİ Parti ve AKP'nin Kürt seçmeninin desteğini alabilir"
Fotoğraf: Halk TV

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken görevdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'nin en çok Kürt seçmene sahip en büyük metropolünde şansının yüksek olduğuna ilişkin yorumlar daha güçlü ifade ediliyor.

Vahap Coşkun: "Partiler birbirinden
ayrıldı ama seçmenler ayrılmadı"

ANKA ajansının sorularını yanıtlayan Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Vahap Coşkun, "İYİ Parti’ye oy veren seçmenlerin bir kısmının da DEM seçmeninin bir kısmının da kendi partilerine değil, muhalefetin güçlü adayı olan İmamoğlu'na oy vereceklerini düşün[düğünü]" söyledi.

Coşkun “Partiler birbirlerinden ayrıldılar ama seçmen düzeyinde bu ayrılmanın mutlak düzeyde olduğunu söyleyemeyiz." dedi. 

Cuma Çiçek: "AKP seçmeninin yüzde 20-30'u" 

"Araştırmacı yazar" Cuma Çiçek de ANKA'nın sorularına verdiği yanıttta Ekrem İmamoğlu'nun "Kürt meselesinde çözümleyici olmasa da olumsuz bir dil kullanmayan bir aktör" olarak "AK Parti'ye oy veren Kürt seçmenleri arasında" destek potansiyeli olabileceğini yorumladı.

Çiçek, "bu potansiyelin en fazla yüzde 20 ila yüzde 30 civarında olduğu" görüşünde ancak İmamaoğlu'nun "muhafazakar camia ile konuşma potansiyeline sahip bir politikacı olması"nı onun için bir imkan olarak değerlendiriyor. 

Girasun: "DEM Parti seçmeninin en az yüzde 40'ı"

Rawest Araştırma Genel Müdürü Roj Girasun ise Ekrem İmamoğlu'nun, DEM Parti seçmeninin en az yüzde 40'ının oyunu alabileceği görüşünde.

Girasun, bunun nedeni olarak muhalefet seçmeninin iktidarı yerelde dengeleme arzusu içinde olmasına işaret ediyor.

“Muhalefetin dağınıklığına rağmen İmamoğlu bu seçimlerden zaferle çıkarsa bundan böyle muhalefetin ana lokomotifi İmamoğlu olacak." diyen Girasun, "Bugün İmamoğlu’na DEM partisinin oylarının en az yüzde 40’ının gittiği" görüşünde. 

(AEK)

Ekrem İmamoglu İstanbul Büyükşehir Belediyesi dem parti AKP İyi Parti
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