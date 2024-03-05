"İmamoğlu DEM Parti, İYİ Parti ve AKP'nin Kürt seçmeninin desteğini alabilir"

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken görevdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'nin en çok Kürt seçmene sahip en büyük metropolünde şansının yüksek olduğuna ilişkin yorumlar daha güçlü ifade ediliyor.

Vahap Coşkun: "Partiler birbirinden

ayrıldı ama seçmenler ayrılmadı"

ANKA ajansının sorularını yanıtlayan Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Vahap Coşkun, "İYİ Parti’ye oy veren seçmenlerin bir kısmının da DEM seçmeninin bir kısmının da kendi partilerine değil, muhalefetin güçlü adayı olan İmamoğlu'na oy vereceklerini düşün[düğünü]" söyledi.

Coşkun “Partiler birbirlerinden ayrıldılar ama seçmen düzeyinde bu ayrılmanın mutlak düzeyde olduğunu söyleyemeyiz." dedi.

Cuma Çiçek: "AKP seçmeninin yüzde 20-30'u"

"Araştırmacı yazar" Cuma Çiçek de ANKA'nın sorularına verdiği yanıttta Ekrem İmamoğlu'nun "Kürt meselesinde çözümleyici olmasa da olumsuz bir dil kullanmayan bir aktör" olarak "AK Parti'ye oy veren Kürt seçmenleri arasında" destek potansiyeli olabileceğini yorumladı.

Çiçek, "bu potansiyelin en fazla yüzde 20 ila yüzde 30 civarında olduğu" görüşünde ancak İmamaoğlu'nun "muhafazakar camia ile konuşma potansiyeline sahip bir politikacı olması"nı onun için bir imkan olarak değerlendiriyor.

Girasun: "DEM Parti seçmeninin en az yüzde 40'ı"

Rawest Araştırma Genel Müdürü Roj Girasun ise Ekrem İmamoğlu'nun, DEM Parti seçmeninin en az yüzde 40'ının oyunu alabileceği görüşünde.

Girasun, bunun nedeni olarak muhalefet seçmeninin iktidarı yerelde dengeleme arzusu içinde olmasına işaret ediyor.

“Muhalefetin dağınıklığına rağmen İmamoğlu bu seçimlerden zaferle çıkarsa bundan böyle muhalefetin ana lokomotifi İmamoğlu olacak." diyen Girasun, "Bugün İmamoğlu’na DEM partisinin oylarının en az yüzde 40’ının gittiği" görüşünde.

(AEK)