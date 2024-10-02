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Yayın Tarihi: 2 Ekim 2024 16:31
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2024 23:15
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İmamoğlu davasında yeni belge incelenmedi, dava ertelendi

Duruşmaya, tutuksuz yargılanan 7 sanığın avukatları ile davaya müdahil İçişleri Bakanlığı'nın avukatı katıldı. İmamoğlu’nun ve diğer sanıkların avukatları savunma yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mavi-beyaz çizgili bir gömlek giymiş olarak kameralar karşısında görülüyor. Yüz ifadesi ciddi ve kararlı. İmamoğlu, önünde uzatılmış mikrofonlara konuşuyor.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı ( Arşiv)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı döneminde, şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin, "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya, tutuksuz yargılanan 7 sanığın avukatları ile davaya müdahil İçişleri Bakanlığı'nın avukatı katıldı. İmamoğlu’nun ve diğer sanıkların avukatları savunma yaptı.

Duruşma sonrasında açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın şu bilgileri verdi:

“Duruşma sonrasında basına açıklama yapan Dosyaya iki bilirkişi raporu geldi. Bu raporlar bu ihalelerde herhangi bir kamu zararının olmadığının tespit ettiği gibi konuyla ilgili İmamoğlu’nun dahlinin olmadığını belirtti. Ekrem İmamoğlu hakkında başka bir iddiaya yer veriliyor. Bu bir iftira niteliğinde. Öyle ki internete konulan belge ile mahkemeye verilen aynı belge aynı değil. Bu belgeye yönelik mahkeme başkanı incelenmemesine karar verdi. Mütalaanın alınması ve bugün kararın verilmesi şeklinde görüşlerini söyledi. Savcılık mütalaa için hazır olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti savunmaların ve mütalaanın alınması için davayı erteledi.”

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Ne olmuştu?

Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu 2014-2019 döneminde 'ihaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan İmamoğlu'nun davası kamuoyunun gündeminde.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla hazırladığı iddianamede, İçişleri Bakanlığı ihbar eden olarak yer alıyor. İddianamede, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Davanın ilk duruşması ise 15 Haziran 2023’te görüldü.

Davanın 31 Mayıs 2024’te görülen duruşmasında Savcı, soruşturma aşamasındaki bilirkişi raporu ve kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu arasında uyuşmazlık olduğunu belirterek, yeni bilirkişi raporunun alınmasını istedi. Hakim, 3 kişilik yeni bilirkişi heyetinden raporun alınmasını karar verdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak CHP Gökhan Günaydın
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