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Yayın Tarihi: 30 Kasım 2023 15:41
 ~ Son Güncelleme: 30 Kasım 2023 17:31
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İmamoğlu Davası yerel seçim sonrasına ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 7 kişi hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenen davada savcı, İmamoğlu hakkında zorla getirme kararı talep etti. Hakim, savcının zorla getirme talebini reddetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/30/imamoglu-davasi-yerel-secim-sonrasina-ertelendi.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Savcı, Ekrem İmamoğlu'na 'davetiye tebliğ edilmesine rağmen sanığın duruşmaya gelmekten imtina ettiğinin anlaşıldığını' iddia etti ve İmamoğlu hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep etti.

Savcını, mütalaasına katılmadığını söyleyen İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, "Dün çok yoğun bir yağış vardı. Kendisinin birçok randevusu aksadı. Bugün için ön görülemeyen görüşmeleri oldu ve mazeret sunduk talebin reddini istiyoruz. Talebin yersiz olduğu aşikardır" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu'nun son kez mazeretli sayılmasına karar vererek zorla getirme talebinin reddine karar verdi.

“Dosyayı kamu zararının olup olmadığı, zarar var ise ne kadar olduğu ihalelerin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı ile ilgili bilirkişinin rapor hazırlamasını” istedi.

Mahkeme İçişleri Bakanlığının katılma taleplerinin kabulüne ilişkin verilen ara karardan dönülmesine ilişkin talebi de reddetti.

Hakkında siyasi yasak talep edilen İmamoğlu'nun Davası, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonrasına 25 Nisan'a ertelendi.

İmamoğlu
İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapisle yargılandığı dava ertelendi
15 Haziran 2023

Ne olmuştu?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, İçişleri Bakanlığı ihbar eden, Ekrem İmamoğlu, Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam ise şüpheli olarak yer almıştı.

İddianamede, 29 Aralık 2015 tarihinde ‘Beylikdüzü Belediyesi Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi' ihalesi sırasında İmamoğlu'nun Başkan olduğu, diğer sanıkların ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları belirtilmişti.

İddianamede, kamu kurumu statüsüne haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nın 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden oldukları iddia edilmişti.

Savcılık, İmamoğlu ve 6 isim hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemişti. İddianamede Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” başlıklı siyasi yasak olarak bilinen 53. maddesinin uygulanması da talep edilmişti.

(RT)

Ekrem İmamoğu Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak
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