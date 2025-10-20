İmamoğlu davası: Tutuklu avukat Pehlivan SEGBİS ile duruşmaya katılamayacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “sahte diploma” davasının ikinci duruşması, bugün Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu duruşma salonunda görülecek.

t24’ten Can Öztürk’ün haberine göre, 23 Mart’tan beri Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkındaki “sahte diploma” davasında mahkeme, daha önce aldığı bir karardan geri döndü. Tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’ın duruşmaya uzaktan (SEGBİS) bağlanmasına izin verilmemesi kararlaştırıldı.

İmamoğlu’nun “zincirleme şekilde resmî belgede sahtecilik” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması 12 Eylül’de Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi duruşma salonunda yapılmıştı.

Duruşmada, İstanbul 59. Asliye Ceza Hâkimi, İmamoğlu’nun talebi üzerine tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın Çorlu Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlanmasına izin vermişti. Pehlivan, bağlantı kurarak mahkeme salonuna katılmış ancak savunma yapmayı reddetmiş ve fiziken katılmak istediğini belirtmişti.

Mahkeme, o duruşmada Pehlivan’ın fiziken katılma talebini reddetmiş; bir sonraki celsede SEGBİS bağlantısının sağlanması yönünde ara karar kurmuştu. Ancak savcılığın bu karara itiraz etmesi üzerine hâkim kararından döndü. Mahkeme, Pehlivan’ın SEGBİS ile bağlanmasına da izin vermeyerek duruşmaya katılmamasına karar verdi.

“Cüppem olmadan savunma yapmam”

İlk duruşmada SEGBİS üzerinden mahkeme salonuna bağlanan avukat Mehmet Pehlivan, üzerinde cüppesinin bulunmadığını ve müvekkiliyle yüz yüze görüşemediğini belirterek savunma yapmayı reddetmişti. Pehlivan, bağlantı yoluyla,

“Bu durum adil yargılanma ilkelerinin çoğunun ihlalî anlamına geliyor. Müvekkilimle görüştürülmeden, salonda olmadan, cüppem olmadan savunma yapmayı reddediyorum,”

demişti.

İlk duruşmadan detaylar

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 11 Eylül’de Çağlayan Adliyesi’nde görülmesi planlanan diploma davası, 12 Eylül’de Silivri Cezaevi kampüsü içinde yapıldı.

Salona alkışlarla giren İmamoğlu, savunmasında şöyle demişti:

“Bu iddianameyi, bir sonraki seçimde beni yenemeyeceğini bilen bir kişi yazdırdı. Bu davanın varlığı bile yüz karası bir durumdur.” İmamoğlu, İstanbul’un seçim sonuçlarını gösteren bir haritayı kaldırarak, “Benim içeride olmamın nedeni ne biliyor musunuz? İşte bu tablo. İstanbul’da elde ettiğimiz bu sonucun yarattığı korku nedeniyle buradayım" demişti.

