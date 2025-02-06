İmamoğlu: Davacı Savcı değil, Erdoğan

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Maraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren vatandaşları anma programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hakkında hazırlanan son iddianameye tepki gösteren İmamoğlu, Erdoğan’a seslenerek, "Hani delikanlıydın? Nerede kaldı hepimizin gururla andığı Kasımpaşalılık?" dedi.

Konuşmasında, afet yönetimi ve siyasi süreçlere dair eleştirilerde bulunan İmamoğlu, 26 yıldır Türkiye'yi yönetenlerin gerekli dersleri almadığını vurguladı:

"5,5 yıldır görevdeyim. Ancak kalkıp beni suçlayan tweet atabiliyorlarsa, bu ülkede yönetim adına bir çürümenin göstergesidir. Deprem konusunda 45 kanun, 11 yönetmelik çıkarılmış, ancak bunlar rant odaklı kalkanlar olarak kullanılmıştır."

"Davaların altında Erdoğan’ın imzası var"

Hakkındaki davanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yönlendirildiğini belirten İmamoğlu, yargının siyasallaşmasına dair sert eleştirilerde bulundu:

"Başsavcı da değil, vekili de değil. Davacı olan bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Onun öfkesi nedeniyle hakkımda şu ana kadar 17 yıl hapis cezası ve üç kez siyasi yasak istenmiştir. Bu dava benim şahsıma değil, milletin iradesine karşı açılmıştır."

"Yerleştirilmiş yargı ile siyaseti dizayn etmeye çalışıyorlar"

İmamoğlu, siyasi süreçlerin yargı eliyle şekillendirilmeye çalışıldığını belirtti ve Erdoğan'ın siyaset anlayışını eleştirdi:

"Sandık yerine siyaseti adliye eliyle dizayn etmeye çalışıyorlar. İlk seçimi kazandığımızda ‘topal ördek’ demişti. Şimdi de ‘turpun büyüğü heybede’ diyerek bizi sakatlamaya çalışıyor. Mertlik ve delikanlılıkla mücadelesini sürdürebilmesi gerekir."

"Yerli Makyavel ilk fırsatta yalnız bırakır"

İmamoğlu, Erdoğan'ın çevresindeki kadrolara da göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu yolda onlara ilk darbe vuracak kişi, yerli ve milli Makyaveldir. Bugün pohpohlayıp menfaat değiştiğinde onları terk edecek. Bu tecrübeyi yakın zamanda yaşayacaklarından eminim."

"Bizde cesaret de inanç da var, korkumuz yok"

Mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan İmamoğlu, milletin desteğini aldıklarını belirtti:

"Korkumuz yok. Umutsuzluk yok. Hak ve adalet yolunda yürümeye devam ediyoruz. Bizi kimse bu yoldan döndüremez. Gençliğimiz de heyecanımız da yüksek. İlk günkü gibi mücadeleye devam ediyoruz."

Konuşmasının sonunda Erdoğan’ın politikalarını ve yargı süreçlerini eleştiren İmamoğlu, şu çağrıyı yaptı:

"Bu tavrınızı Kasımpaşalı hemşerilerime ve milletimize şikayet ediyorum. Cesaret, inanç, güç bizde. Milletimizin vicdanına ve adalet duygusuna inanarak mücadeleye devam edeceğiz."

İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemi

(EMK)