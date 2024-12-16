İmamoğlu: "Cumhurbaşkanı Bakan'a 'belediyeyi silkele' diyemez, ayıptır"

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,Trakya Bölgesindeki CHP beldiyelerini ziyareti sırasında iktidarın muhalefet belediyelerine yönelik baskıcı ve kısıtlayıcı önlemlerine ve hizmetleriyle ilgili yanıltıcı propagandaya sert karşılıklar verdi.

İmamoğlu, Kırklareli’nin Vize ilçesindeki “İSKİ Istranca Su Havzası Atık Su Yatırımları Temel Atma Töreni” için geldiği Trakya'da yurttaşlarla buluştu ve Çerkezköy Belediyesi'nin hizmete soktuğu Kent Lokantası'nın açılışını yaptı.

İlçe meydanındaki açılışta konuşan İmamoğlu, Erdoğan ve diğer AKP sözcülerinin Kent Lokantaları'na yönelik kötüleyici yaklaşımlarına karşılık verdi: “Neymiş efendim; kent lokantasını boşuna açıyormuşuz! Kent lokantasına laf ediyorlar. Niye? Milletin parasını millete veriyoruz, diye. ‘Kreşleri kapatacağız’ diye bağırıp çağırıyorlar. Niye? Milletin parasını millete veriyoruz diye. Öğrencilere burs veriyoruz; ona da bağırıp çağırıyorlar. Niye? Milletin parasını millete veriyoruz diye. Anne Kart dağıtıyoruz. Milletin parasını millete veriyoruz."

Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nı "SGK borçları" üzerinden belediyelere haciz getirmeye yönlendirmesini de eleştiren İmamoğlu, "Neymiş efendim, ‘SGK borçlarını ödesin belediyeler.’ Bakanı'na diyor ki, ‘Sayın Bakan, silkele şu belediyeleri, silkele’ diyor" sözleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nı kınadı: "[...] Yahu bir cumhurbaşkanı, bakanına ne der? [...] ‘Silkele şu belediyeleri’ demez. Senin emir kulun değil o, bakan, bakan, milletin bakanı."

İBB Başkanı, bir cumhurbaşkanının "Şu SGK borçlarını tahsil etmenin bir yöntemini bulun. Sayın Bakan, yapılandırır mısınız veya tahsilatını şöyle yapar mısınız, böyle yapar mısınız" demesi gerektiğini söyleyerek, "Silkeleyin" ifadesini hedef aldı.

"Lafa bakar mısınız? Silkeleyin! Yahu burası pehlivan meydanı. Gel bir tane vatandaşımızı sen silkele bakalım. Hadi bakalım. Varsa yüreğin, gel silkele. Trakya dedin mi, er meydanı. Gel silkele bakalım. Lafa bakar mısın? ‘Belediyeleri silkele! Ayıptır, ayıp.”

Kalabalıktan gelen, “Biz onları silkeleyeceğiz” sesine, “Aynen öyle” yanıtını veren İmamoğlu, Belediyelerin borçları konusunda da bilgiler verdi. Erdoğan'ın belediyelerin SGK borçlarını diline dolamasının SGK gelirlerinde önemli bir açık yaratmalarıyla bir ilgisi olmadığını söyledi.

“Bakın; size birkaç rakam vereyim. Belediyelerin 96 milyar lira SGK borcu var. SGK'nin 2024 gelirleri, 3,5 trilyon lira. Yani tüm belediyelerin. Bakın; CHP'lisi, osu, busu yok. Tüm belediyelerin SGK'ye olan borcu, toplam gelirinin yüzde 2,7’si değil. Yani 2,5 borcu olan belediyelerin üstüne, peşine çullanıyorsun. Niye? Belediyeleri seçimde kaybettin diye. Yani, 420’ye yakın belediyeyi CHP kazandı diye. Bu kafayla gidersen, bir dahaki seçimde 850 olacak, 850. Allah akıl versin."

İmamoğlu "haciz" tehditleri konusunda da "hiçbir şey yapamazsınız" dedi ve hükümeti ayrımcılık yapmakla eleştirdi: "[...] AK Parti'li belediyelerin kasasına örtülü ödenekten para yolluyorsun. Peki o belediyelerin o dönemde SGK borçları var mıydı? Hem de milyarlarca lira vardı. Onu o dönem kesmiyorsun, bir de örtülü ödenekten parayı AK Parti'li belediyelere yolluyorsun. Bunların aklı ancak bunu yapar. Bunların aklı, milletin parasını bir avuç yandaşa dağıtır. [...] biz, Milletin parasını millete dağıtmaya devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından vatandaşların yoğun ilgisi altında Kent Lokantası’nı açan İmamoğlu ve Akay, ilk yemeklerin dağıtımını gerçekleştirdi. Çerkezköy Kent Lokantası’ndan 4 çeşit yemek, 70 TL’den satışa sunulacak.

(AEK)