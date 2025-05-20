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Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2025 08:11
 ~ Son Güncelleme: 20 Mayıs 2025 08:14
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İmamoğlu cezaevinden Reform Programını açıkladı

PKK’nin silah bırakma ve kendini feshetme kararıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, “Bu karar, Türkiye’nin adil ve demokratik bir ülke olma yolunda önemli fırsatlar barındırıyor” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir erkek siyasetçi takım elbise ve kravatla kürsüde konuşma yaparken görülüyor. Gözlük takan ve ciddi bir ifadeyle mikrofona konuşan kişi, resmi ve profesyonel bir duruş sergiliyor. Kürsünün ön kısmında mikrofonlar yer alıyor. Arka planda ise Türk bayraklarıyla süslenmiş bir alan ve işaret diliyle çeviri yapan bir kadın bulunuyor. Etkinliğin açık havada, akşam saatlerinde düzenlendiği anlaşılıyor; gökyüzü koyu mavi renkte. Aydınlatmalar ve sahne düzeni, bunun büyük bir kamu etkinliği ya da miting olduğunu düşündürüyor.

Cumhuriyet Halk Partsi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kapsamlı reform programını duyurdu. Reformlarını “Demokratik, güçlü ve etkin devlet; huzurlu ve zengin toplum; eşit ve özgür vatandaşlar” başlıkları altında toplayan İmamoğlu, “Türkiye’de adalet ve demokrasi talebinin öne çıktığı yeni bir dönemin eşiğindeyiz” dedi.

Sözcü gazetesinde kaleme aldığı yazısında İmamoğlu, kutuplaşma ve kültür savaşlarına son vereceklerini belirterek, “Ortak tarihimize, vatanımıza ve bayrağımıza olan güvenle hareket edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alacağız. İfade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engelleri kaldıracağız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını ortak kimliğimiz olarak kabul edeceğiz” dedi.

PKK’nin silah bırakma ve kendini feshetme kararıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, “Bu karar, Türkiye’nin adil ve demokratik bir ülke olma yolunda önemli fırsatlar barındırıyor” dedi. Ayrıca, Lozan Antlaşması üzerine yapılan tartışmalara da değinerek, “Cumhuriyet’e ve Lozan’a kararlılıkla sahip çıkmayı sürdüreceğiz” mesajını verdi.

Cezaevinden kaleme aldığı yazısında İmamoğlu, hayata geçirmeyi planladıkları uygulamaların çerçevesini de çizdi ve bazı somut vaatlerde bulundu.

İmamoğlu'nun yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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