İmamoğlu cezaevinden Reform Programını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partsi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kapsamlı reform programını duyurdu. Reformlarını “Demokratik, güçlü ve etkin devlet; huzurlu ve zengin toplum; eşit ve özgür vatandaşlar” başlıkları altında toplayan İmamoğlu, “Türkiye’de adalet ve demokrasi talebinin öne çıktığı yeni bir dönemin eşiğindeyiz” dedi.

Sözcü gazetesinde kaleme aldığı yazısında İmamoğlu, kutuplaşma ve kültür savaşlarına son vereceklerini belirterek, “Ortak tarihimize, vatanımıza ve bayrağımıza olan güvenle hareket edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alacağız. İfade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engelleri kaldıracağız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını ortak kimliğimiz olarak kabul edeceğiz” dedi.

PKK’nin silah bırakma ve kendini feshetme kararıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, “Bu karar, Türkiye’nin adil ve demokratik bir ülke olma yolunda önemli fırsatlar barındırıyor” dedi. Ayrıca, Lozan Antlaşması üzerine yapılan tartışmalara da değinerek, “Cumhuriyet’e ve Lozan’a kararlılıkla sahip çıkmayı sürdüreceğiz” mesajını verdi.

Cezaevinden kaleme aldığı yazısında İmamoğlu, hayata geçirmeyi planladıkları uygulamaların çerçevesini de çizdi ve bazı somut vaatlerde bulundu.

İmamoğlu'nun yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

(EMK)