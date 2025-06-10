İmamoğlu cenazeye katılmak için izin talep etti

Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bugün düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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Ferdi Zeyrek kimdir ?

Zeyrek için saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi binası önünde resmi bir tören yapılacak. Ardından cenazesi, öğle namazının ardından Hatuniye Camii’nden kaldırılarak defnedilecek.

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İmamoğlu cenazeye katılmak istiyor

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, cenazeye katılmak için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Başvuru, avukatlarından Mehmet Pehlivan aracılığıyla yapıldı.

Dilekçede, İmamoğlu’nun Ferdi Zeyrek ile uzun yıllara dayanan bir siyasi yol arkadaşlığı olduğu vurgulanarak, “Müvekkilin hem kişisel yakınlığı hem de siyasi sorumluluğu gereği bu törene katılımı büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi. Cenazeye katılabilmesi için gerekli iznin verilmesi talep edildi.

Ferdi Zeyrek, 5 Haziran gecesi evinde yaşanan bir elektrik kazasında ağır yaralanmış, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Kalbi duran Zeyrek, yaklaşık 50 dakika süren müdahalenin ardından yeniden hayata döndürülmüştü. Ancak yoğun bakımda geçen üç günün ardından, 9 Haziran Pazartesi günü saat 17.00 sularında yaşamını yitirdi.

(EMK)