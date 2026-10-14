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YT: Yayın Tarihi: 14.10.2026 08:06 14 Ekim 2026 08:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.10.2026 12:25 14 Ekim 2026 12:25
Okuma Okuma:  1 dakika

İmamoğlu: Burada yaşananlar tarihi bir zulümdür

İmamoğlu mahkeme salonuna geldiğinde "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı attı.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
İmamoğlu: Burada yaşananlar tarihi bir zulümdür
Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet
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12:22

İmamoğlu: Burada yaşanan bir yargılama değil, hukuksuz bir zalimlik”

İmamoğlu savunmasına şöyle devam etti:

"Sözlerime başlarken, benimle birlikte bu salonda haksız yere tutsak edilmiş kıymetli yol arkadaşlarım var. Dostlarım var, birlikte kaderdaşlık yaptığım insanlar var. Her birinin aylardır gözünün içine bakarak, bir kader birliği yapıyoruz ve o insanlarla, gerçekten tarifsiz bir tarihi dönemin içerisindeyiz. Burada bulunan ve çok yakın zamanda aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Her birisinin yaşamı bir kitaptır. Her birisinin yaşamı gerçekten bir zulmün, zalimliğin, aileleri başta olmak üzere insanlara yaşatılanların tarifsiz duygularla kaleme alınması gereken ve geleceğe aktarılması gereken hikayeler barındırmaktadır.

Bu manada her birisiyle gurur duyduğumu… Her bir arkadaşın buradaki büyük bir kısmıyla da burada tanıştım. Elbet aralarında çok özel yoldaşlık yaptığım, İstanbul'a, Beylikdüzü'ne hizmet ettiğim yol arkadaşlarım da var. Onları da diğerlerini de kucaklıyorum. Her birine birer kahraman gibi baktığımı altını çiziyorum tekrar. Ve onlarla da gurur duyuyorum açıkçası. Ben değil sadece, bence milletimiz de milletimizin büyük çoğunluğu da onlarla gurur duyuyor, aileleri de, dostları da, komşuları da onlarla gurur duyuyor.

Burada her gün kapıda hasretle, umutla bekleyen insanlar var. Ve bu insanlar kilometreler yaptılar, belki her birinin Silivri'ye geliş gidişleri dünyanın etrafında bir turu yakalamış olabilir. Çünkü sadece duruşma dönemlerinde değil, duruşmanın dışında da buradaki insanlar aileleri, ziyaretlere geldiler. Onlarla acılarını ve hasretlerini giderdiler. Bazıları görüşe gelemese de kapıda gelip beklediler. O insanları hangi duyguyla tarifleyebilirim, inan zorlanıyorum. Kucaklıyorum her birini.

Tarihi bir mücadele hattı kurdular, Aile Dayanışma Ağı. ADA diye tariflediler. Orada o umutla bekleyen güzel aileler, eşler, çocuklar, anneler, babalar var. Bazen fotoğraflarını gördüm, bazen izleyebildiğim televizyonlarda görüntülerini gördüm, minicik çocuklar niçin bu durumda olduğunu bilmediği annelerini, babalarını ziyaret ettiler. Anlam veremediler, anlamlandıramadılar. O minicik çocukların gençlerin, evlatların, o minicik ellerinden, gençlerin yanaklarından öpüyorum, onları sım sıkı kucaklıyorum. Eşlerini hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Büyük bir fedakarlıkla ailelerine sahip çıktılar. Çünkü burada yaşanan şey bir normal yargılama süreci olmadı, olmuyor.

İnsanların sıfır noktasında gelirleri var ve Türk yargı tarihinde akla hayale gelmeyecek zalimliklerle, işkencelerle muhatap oldular. Sürüldüler. 500-600 kilometre Türkiye'nin farklı noktalarına gönderildiler, baskı altında kaldılar. Çünkü onlardan bu süreci tasarlayanların istekleri vardı, hukuksuz istekleri vardı, o hukuksuz isteklerine cevap alamayınca onlara zalimlikler yaşattılar. Bu manada bu büyük ızdırabı onlar yaşarken, en az onlar kadar dışarıda harap olan ailelerini kucaklıyorum.

Allah bana ömür verdikçe, özgür günlerimde hangi yetkiye, hangi imkana sahip olursam elimdeki ekmeğimle, aşım ile o ailelerin yanında olacağımı, ekmeğimi paylaşmaya kadar o insanların kaderdaşı olacağımı, sadece onların değil, bu ülkede 500 bine yakın insanı hapse koyup, bunun rakamını vermekle gurur duyanların karşısında ve hapislerdeki kader mahkumlarının da yanında olup, onların yaşadıkları sıkıntıları hayat boyu gözeteceğimi ve bu ülkeyi adaletli bir ülke olma noktasında bir nefer gibi çalışacağımı, hukukçu değilim ama en az hukukçular kadar kendimi sorumlu hissederek mücadele edeceğimi buradan belirtmek istiyorum.  Gerçekten ADA’ya ve onlara özenli bir yoldaşlık yapan kıymetli eşime ve onun yol arkadaşlarım çok çok teşekkür ediyorum."

12:00

İmamoğlu savunmasına başladı

İmamoğlu saat 12.00'da savunmasına başladı. Şöyle dedi:

"Bugün burada hiç de arzu etmediğimiz bir ortamda, insanlarımızın yüzde 75’inin şiddetle reddettiği bir yargılamanın içindeyiz. Bu yargılamanın adil bir ortamda yapılması gerekirken; Silivri’de bir kampüste, 'Avrupa’nın en büyük duruşma salonu' denilen bu salonda, mimarisi ve tasarımıyla mahkeme salonuna benzemeyen bir yapıda sürdürülmesini doğru bulmuyorum. Bir hukukun, bir mahkemenin bu şekilde tasarlanmasının ve hepimizin sırtını yaslayacağı bir yargının bu durumda olmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Böyle bir ortamda bulunmak Türk yargısı adına üzücü.

Cezaevinden buraya geldim. Halkımıza, insanlarımıza sesleneceğim. Başta İstanbullu hemşehrilerim olmak üzere bütün ülkemize; hatta dünyada demokrasiyi ve adaleti takip eden, dünyada demokrasinin ve adaletin yaşaması için o evrensel değerlere kendini bağlı hisseden insanlara sesleneceğim. Bu yönüyle 87 milyon yurttaşımızı ve dünyada bu şekilde düşünen insanlığı demokrasi ve sevgi adına selamlıyorum."

11:31

Yurttaşlardan biri "Türkiye'nin özgürlüğü için Özgür başkanımıza selam olsun. İstanbul'un muhafızı Özgür Çelik'e selam olsun" diye seslendi. Yeni Parti Genel başkanı Özgür Özel, duruşma öncesinde basına konuştu, Halk TV'ye kayyım atanmasını eleştirdi.

10:55

Duruşmayı siyasetçiler Levent Tüzel, Emine Uçak Erdoğan ve Ahmet Özer, sanatçılar İlyas Salman ve Sunay Akın da takip ediyor.

10:26

Saat 10.25 itibarı ile mahkeme salonuna aileler, avukatlar ve Yeni Partili siyasetçiler alındı.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler...

bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. TGS İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize’de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergilerinde haber ve yazıları yayımlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. “Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri”, “Sırtında Sepeti”, “Medya ve Yalanlar” isimli kitaplara yazılarıyla katkı sundu. bianet stajyeri (2000). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun.

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