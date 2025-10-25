ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 25 Ekim 2025 16:19
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2025 00:34
2 dk Okuma

İmamoğlu bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirilecek

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, bugün saat 11.00'da Çağlayan'da bir araya gelineceğini duyurdu, "Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde demokrasimizi ve Türkiye’mizi savunmak için buluşuyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İmamoğlu bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirilecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün (26 Ekim Pazar) Çağlayan Adliyesi’ne ifade vermeye gideceğini duyurdu.

Ekrem İmamoğlu hakkında “Casusluk” soruşturması
İBB'DEN 15 KİŞİ GÖZALTINDA
Ekrem İmamoğlu hakkında “Casusluk” soruşturması
24 Ekim 2025

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in öncülüğünde yapılacak buluşma, saat 11.00’de Çağlayan Meydanı – İBB Metro Çıkışı’nda gerçekleştirilecek.

Çelik, X'te şu çağrıyı yaptı:

“Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, 26 Ekim Pazar saat 11.00’de Çağlayan Adliyesi’ne ifade vermeye geliyor. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde demokrasimizi ve Türkiye’mizi savunmak için buluşuyoruz.”

Hatırlatma: Muhalefete yönelik siyasi baskı ve operasyonların devam ettiği bir süreçte, önceki gün başlatılan “casusluk soruşturması” kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alınmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da gözaltı kararı verilmişti.

İmamoğlu’nun ifadesinin alınmasının ardından, savcılığın talebi doğrultusunda nöbetçi sulh ceza hâkimliğince sorgusunun yapılması bekleniyor.

İmamoğlu tepki göstermişti

İmamoğlu, hakkındaki soruşturmaya sert tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Karşıma çıktığınız her seçimde yenilince ve bizimle rekabet edecek cesaretiniz kalmayınca, seçimlerde karşınıza çıkmamızı engellemek için şimdi de bu rezil kumpası mı tezgahladınız?
Cumhurbaşkanı’nın kimlik numarası da dahil devletin bütün verilerini çaldıran siz, devletin en hassas bilgilerinin başka ülkelerin eline geçmesine engel olamayan yine siz. Ama casusluk yapan ben, öyle mi?
‘Terör örgütüne yardım’ dediniz, bir şey çıkaramadınız. ‘Yolsuzluk’ dediniz, onlarca suçsuz insanı hapsettiniz, bir şey bulamadınız. Şimdi de bu iftiraya mı sarıldınız? Milleti uydurma suçlamalarla ikna edemeyince, çıkışı olmayan bir yola mı girdiniz?”

(EMK)

